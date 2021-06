Moderna strebt schnellere Impfstoff-Lieferungen für Deutschland an

Frankfurt (Reuters) - Das US-Biotechunternehmen Moderna will Impfstoff-Lieferungen nach Deutschland vorziehen.

"Moderna hofft, die im dritten Quartal für Deutschland geplanten Dosen früher bereitstellen zu können, um einen möglichst raschen Fortschritt bei den Impfungen zu unterstützen", sagte Europa-Chef Dan Staner der "WirtschaftsWoche" laut einem Vorabbericht vom Donnerstag. Die vom Bundesgesundheitsministerium genannte Liefermenge von insgesamt rund 80 Millionen Dosen für 2021 werde Moderna "auf jeden Fall" bereitstellen.

Staner rechnet damit, dass der Covid-19-Impstoff des Unternehmens in einigen Wochen auch in deutschen Hausarztpraxen zu erhalten ist. "Dazu sind wir in Gesprächen mit dem Bundesgesundheitsministerium." Bisher wird das Vakzin wegen seiner Transport- und Lagerungsanforderungen nur in den Impfzentren verimpft. Ab Herbst wolle der Konzern zudem seine neue Auffrischimpfung anbieten. Darüber hinaus zieht Staner auch eine Produktion in Deutschland in Betracht. Neben anderen europäischen Ländern sei man auch in ersten Gesprächen über mögliche Produktionskapazitäten für mRNA-Impfstoffe in Deutschland.