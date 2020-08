Monument Re übernimmt LCL International Life Assurance Company Limited und Isle of Man-Geschäft von der Charles Taylor Group

Monument Re gab heute bekannt, dass es vorbehaltlich der behördlichen Genehmigung zugestimmt hat, die Isle of Man-Geschäfte der Charles Taylor Group zu übernehmen, zu denen hauptsächlich die Lebensversicherungsgesellschaft LCL International Life Assurance Company Limited und Charles Taylor Holdings (IOM) Limited gehören. Die finanziellen Bedingungen der Transaktion wurden nicht veröffentlicht.

Manfred Maske, CEO der Monument Re Group, sagte: „Wir freuen uns sehr, dass wir mit dem Charles Taylor-Team an einer Übernahmevereinbarung für das Isle of Man-Geschäft zusammenarbeiten konnten. Die Unterzeichnung dieser Transaktion etabliert unsere Präsenz auf der Insel und ist ein wichtiger Schritt bei der Umsetzung unserer Strategie in den Kronbesitzungen der britischen Krone.“

Rob Brown, CEO der Charles Taylor Group, sagte: „Monument Re ist ein großartiger neuer Eigentümer für unser Isle of Man-Geschäft. Unsere Entscheidung, mit dieser Transaktion fortzufahren, resultierte aus der laufenden Bewertung unseres Geschäfts, um die richtigen Angebote, die Betriebsstruktur und die Wettbewerbspositionierung für unsere Kunden und für unseren langfristigen Erfolg sicherzustellen. Die Veräußerung des Isle of Man-Geschäfts war eine natürliche Schlussfolgerung dieser Einschätzung und führt zu einer einfacheren Gruppe mit einem klaren Fokus auf Nichtlebensversicherungs-Dienstleistungen in unseren Kernangeboten für Schadenversicherungen, Technologie und Versicherungsmanagement.“

Jeffrey More, CEO von Charles Taylor Insurance Services (IOM), sagte: „Wir haben in Besitz von Charles Taylor eine längere Erfolgsphase hinter uns, zu der auch eine Reihe von Übernahmen während des Geschäftsaufbaus gehörten. Ich bin hocherfreut, dass wir uns mit Monument Re zusammenschließen, und freue mich darauf, unseren Beitrag zum weiteren Wachstum zu leisten.“

Sowohl Monument Re als auch Charles Taylor verpflichten sich zu einer nahtlosen Kontinuität der Dienste während der Übergangsphase.

Der Wechsel der Kontrolle über die Gesellschaften findet nach der Erfüllung der üblichen Abschlussbedingungen, einschließlich der aufsichtsbehördlichen Genehmigungen, statt.

Fenchurch Advisory Partners fungierte als Finanzberater von Charles Taylor.

Über die Charles Taylor Group

Charles Taylor ist ein globaler Anbieter von professionellen Dienstleistungen und Technologielösungen, die es dem globalen Versicherungsmarkt ermöglichen sollen, sein Geschäft grundlegend zu verbessern. Charles Taylor wurde 1884 gegründet und beschäftigt heute rund 3.000 Mitarbeiter an mehr als 120 Standorten in 30 Ländern in Europa, Amerika, im asiatisch-pazifischen Raum, im Nahen Osten und in Afrika.

Charles Taylor ist der Ansicht, dass das Unternehmen in seinen Märkten eine besondere Position einnimmt, indem es professionelle Dienstleistungen und Technologielösungen anbieten kann, um jede Phase des Versicherungslebenszyklus und jeden Aspekt des Versicherungsbetriebsmodells zu unterstützen. Charles Taylor bedient einen diversifizierten internationalen Blue-Chip-Kundenstamm, zu dem nationale und internationale Versicherungsunternehmen, Gegenseitigkeitsgesellschaften, Captives, MGAs, Lloyd's Syndikate und Rückversicherer sowie Makler, Vertriebshändler und Unternehmensversicherte gehören.

Über Monument Re

Monument Re Limited ist eine Lebensrückversicherungs- und Versicherungs-Holdinggesellschaft mit einer Präsenz auf den Bermudas, in Irland, Belgien, Luxemburg, den Niederlanden und Guernsey sowie mit Niederlassungen in Spanien, Italien, Frankreich und Deutschland. Monument Re ist als Rückversicherer und Erwerber anlagenintensiver Portfolios in Europa tätig. Mit seiner Strategie möchte Monument Re im Rahmen seiner Risikobereitschaft durch Vermögenswerte gesicherte Risiken eingehen und die betreffenden Geschäfte oder Portfolios effizient führen.

Monument Re Limited steht unter der Gruppenaufsicht der Bermuda Monetary Authority.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.monumentregroup.com oder wenden Sie sich an Manfred Maske, CEO, info@monumentregroup.com.

