MORGAN STANELY - Neue Rally oder nur Pullback?

Die Aktie der amerikanisch Bank Morgan Stanley fiel im Oktober 208 auf ein Tief bei 6,71 USD zurück. Dort startete eine langfristige Rally, welche die Aktie im März 2018 auf ein Hoch bei 59,38 USD führte. Damit kletterte die Aktie fast an ihren Abwärtstrend seit dem September 2000.

Anschließend lief der Wert unterhalb dieses Trends lange seitwärts. Im Januar 2020 näherte er sich noch einmal stark dem Hoch aus dem März 2020 an, drehte aber danach massiv nach unten ab. Im Crash ab Mitte Februar 2020 fiel der Index unter seinen Aufwärtstrend seit Oktober 2008 und unter die Unterstützung bei 36,74 USD. Die Bewegung ab März 2018 lässt sich als leicht verzogenes Doppeltop einordnen. Die Nackenlinie liegt bei 36,74 USD. Das rechnerische Ziel aus diesem Doppeltop liegt bei 22,73 USD.

Bisher fiel die Aktie auf ein Tief bei 27,20 USD. Von dort aus erholte sie sich stark. In dieser Woche kommt es sogar zu einer Rückkehr über die Nackenlinie des Doppeltops. Allerdings liegt der gebrochene Aufwärtstrend ab Oktober 2008 aktuell bei 40,81 USD. Dieser Trend wurde noch nicht wieder zurückerobert.

Und jetzt?

Das Chartbild der Aktie von Morgan Stanley hat in dieser Woche durch den Anstieg über 36,74 USD leicht verbessert. Aber aus dem Schneider ist die Aktie noch nicht. Denn diese Bewegung kann auch als Pullback an den gebrochenen Aufwärtstrend eingeordnet werden. Für ein weiteres Rallysignal müsste der Wert also stabil über 40,81 USD ansteigen. Gelingt dies, dann wäre Platz für einen Anstieg in Richtung 59,38 USD. Sollte der Wert aber wieder unter 36,74 USD zurückfallen, würde ein starker Abverkauf in Richtung 27,20 USD und 22,73 USD drohen.

Morgan Stanley - Aktie

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst)