Morgan Stanley startet Shop Apotheke mit 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Bewertung der Papiere der Shop Apotheke bei einem Kursziel von 230 Euro mit "Overweight" aufgenommen. Die Deutschen und der Schweizer Konkurrent Zur Rose seien zunehmend dominante Player auf dem sehr aussichtsreichen europäischen Onlinemarkt für Arzneimittel, schrieb Analystin Amy Curry in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Sie sieht regulatorischen Rückenwind für bis zu eineinhalb Jahre. Der jüngste Kursrückschlag biete eine gute Einstiegschance./ag/tav

