Most Actives- die meistgehandelten Aktien des Tages: BioNTech, Adler Group und Tesla

Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise das Papier von BioNTech. Zwei indische Arzneimittelhersteller haben Studien mit dem Corona-Mittel von Merck & Co bei mittelschweren Covid-19-Fällen gestoppt. Was bedeutet das für BioNTech & Co? Bei den Verkäufen steht die Adler Group auf dem 1. Platz. Der Immobilienriese Vonovia könnte steht vor dem Einstieg beim Branchenkollegen Adler Group stehen. Der luxemburgische Großaktionär von Adler, Aggregate Holdings, teilte mit, Vonovia habe eine Kaufoption auf 13,3 Prozent der Adler-Anteile erworben.

Zugehörige Wertpapiere: US09075V1026, LU1250154413, US88160R1014