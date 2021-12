Most Actives - die meistgehandelten Aktien des Tages: BioNTech, Infineon und Lufthansa

Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise die Infineon-Aktie. Die zählt heute allerdings zu den größten Verlierern im DAX. Grund für den Schwächeanfall sind zwei negative Analystenstimmen aus den USA Bei den Verkäufen steht die Lufthansa an 4. Stelle. Am Arbeitsgericht Frankfurt sind die ersten Klagen von Lufthansa-Flugschülern verhandelt worden, die ihre in der Corona-Pandemie abgebrochene Ausbildung fortsetzen wollen.

Zugehörige Wertpapiere: US09075V1026, DE0006231004, DE0008232125