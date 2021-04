Most Actives - die meistgehandelten Aktien des Tages: Curevac, Daimler und BASF

Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise das Daimler-Papier. Der Autobauer legte Quartalszahlen über Erwartungen vor und konnte damit am Markt punkten. Bei den Verkäufen steht BASF auf dem 5. Platz. Unternehmen wie BASF oder die Lufthansa nehmen das Impfen nun selbst in die Hand. So ist seit dieser Woche das Impfzentrum auf dem BASF -Gelände in Ludwigshafen einsatzbereit.

Zugehörige Wertpapiere: NL0015436031, DE0007100000, DE000BASF111