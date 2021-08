MSCI stärkt seine Kapazitäten im Bereich der privaten Vermögensverwaltung durch Übernahme von Real Capital Analytics

Verstärktes Engagement für mehr Transparenz bei globalen privaten Kapitalanlagen

Erweiterung des robusten Angebots an Daten, Analysen und Tools für Gewerbeimmobilien

MSCI veranstaltet am heutigen 2. August 2021 um 11:00 Uhr (US-Ostküstenzeit) eine Telefonkonferenz

MSCI Inc. (“MSCI” oder das “Unternehmen”) (NYSE:MSCI), ein führender Anbieter von Tools und Serviceleistungen zur Unterstützung kritischer Entscheidungen für die weltweite Investmentbranche, meldete die Schließung einer endgültigen Vereinbarung zur Übernahme von Real Capital Analytics ("RCA") für 950 Millionen Dollar in bar.

Real Capital Analytics ist ein im Jahr 2000 gegründetes privates Unternehmen und der erste Anlaufpunkt für die Bereitstellung von Daten und Analysen zu den Objekten, Transaktionen und Akteuren, die auf den weltweiten Kapitalmärkten für Gewerbeimmobilien von Bedeutung sind. Das Unternehmen hat sich in der Gewerbeimmobilienbranche einen glänzenden Ruf erworben, weil es zeitnahe und verlässliche Transaktionsdaten sammelt und wertvolle Informationen über Marktpreise, Kapitalflüsse und Investitionstrends in mehr als 170 Ländern liefert. Die aktivsten Investoren, Kapitalgeber, Makler und Berater verlassen sich auf den einzigartigen Einblick von RCA, um ihre Strategien zu formulieren, neue Geschäftsmöglichkeiten ausfindig zu machen und ihre Transaktionen durchzuführen.

Mit dieser Übernahme erweitert MSCI sein robustes Angebot an Immobilienlösungen, mit denen das Unternehmen der Immobilienbranche Daten, Analysen und Hilfsmittel für das Management ihrer Investitionen und das Verständnis von Wertentwicklung und Risiken - einschließlich der Klimarisiken - innerhalb ihrer Portfolios zur Verfügung stellt. MSCI wird künftig auf die Datenbank von Real Capital Analytics zugreifen, die gewerbliche Immobilientransaktionen mit einem Volumen von mehr als 20 Billionen US-Dollar enthält und mit über 200.000 Investoren- und Kapitalgeberprofilen verknüpft ist, was die Möglichkeiten von MSCI im Bereich Gewerbeimmobilien beträchtlich erweitert.

Henry Fernandez, Chairman und Chief Executive Officer von MSCI, sagte: “Wir freuen uns, die Übernahme von Real Capital Analytics bekannt zu geben. Der Gewerbeimmobiliensektor erlebt derzeit einen tief greifenden Umbruch, der durch mehrere Faktoren angetrieben wird. Dazu gehören ein verändertes Verhalten der Verbraucher in Bezug auf Arbeit, Lebensstil und Reisen, das durch die Pandemie noch beschleunigt wurde, eine Neuausrichtung der globalen Lieferketten und die Auswirkungen des Klimawandels. Durch die Bündelung der bereits vorhandenen Daten, Analysen und Tools von MSCI und der umfangreichen Daten und Analysen von Real Capital Analytics im Bereich der Gewerbeimmobilien entsteht eine nie dagewesene Fülle von Lösungen für den Immobilienmarkt. Die Anleger werden besser dabei unterstützt, die Chancen zu nutzen, die in diesem Sektor in großem Umfang bestehen, und zwar auf der Grundlage von branchenführenden Erkenntnissen und der führenden globalen Datenbank, in der die weltweiten Gewerbeimmobilienbestände erfasst sind.”

Robert M White, Jr., Gründer und President von Real Capital Analytics, kommentierte: “MSCI ist ein natürliches Zuhause für Real Capital Analytics, denn unser primäres Ziel war es schon immer, die Informationslücke zwischen Gewerbeimmobilien und anderen Anlageklassen auf den Finanzmärkten zu schließen. Durch den Zusammenschluss der beiden Unternehmen entsteht ein starkes Team, das auch in Zukunft führend bei Innovationen und Analysen in der Immobilien-Anlageklasse sein wird.”

Mit der Ausweitung seiner Kapazitäten im Bereich der Gewerbeimmobilien unterstreicht MSCI zudem sein Engagement für die Beschleunigung und Erweiterung der Nutzung von Daten, Analysen und Workflow-Anwendungen für Anleger, die in globale Privatvermögen investieren. Dieser Schritt folgt auf die Schließung der strategischen Partnerschaft von MSCI mit Burgiss, einem marktführenden Anbieter von Daten, Analysen und Technologielösungen für Privatkapitalanleger.

Die Transaktion wird voraussichtlich mit vorhandenen Barmitteln finanziert und - vorbehaltlich der behördlichen Genehmigungen und der üblichen Abschlussbedingungen - Ende des dritten Quartals oder Anfang des vierten Quartals 2021 abgeschlossen sein. Die Finanzergebnisse von Real Capital Analytics werden als Teil des berichtspflichtigen MSCI-Segments "All Other - Private Assets" (Alle sonstigen Anlageklassen - Privatvermögen) ausgewiesen.

Die MSCI-Geschäftsleitung wird am Montag, dem 2. August 2021, um 11:00 Uhr Ostküstenzeit eine Telefonkonferenz zu dieser Transaktion abhalten. Sie können die Live-Veranstaltung auf der Investor-Relations-Homepage von MSCI unter https://ir.msci.com/events-and-presentations verfolgen oder innerhalb der Vereinigten Staaten die Telefonnummer 877-376-9931 wählen und die Konferenz-ID 9267888 angeben. Anrufer aus dem Ausland können die Nummer 720-405-2251 wählen und die Konferenz-ID 9267888 angeben. Die Telefonkonferenz wird auch als Webcast mit einer begleitenden Folienpräsentation übertragen und auf der Investor-Relations- Website heute bis 7:15 Ostküstenzeit verfügbar sein.

