MTU Aero will keine Staatshilfe - Mehr Kredit und Schuldschein

München (Reuters) - Der Münchner Triebwerksbauer MTU Aero Engines will die Coronakrise ohne Staatskredite überstehen.

"Ein KfW-Darlehen ist momentan kein Thema für uns", sagte Finanzvorstand Peter Kameritsch am Donnerstag in einer Telefonkonferenz. MTU sei in den finalen Zügen" der Verhandlungen mit fünf Banken über die Aufstockung der bestehenden 600-Millionen-Euro-Kreditlinie um 100 Millionen Euro und plane ein ebenfalls 100 Millionen Euro schweres Schuldscheindarlehen, um den Einbruch des Geschäfts zu überbrücken. "Wir fühlen uns mit diesen Instrumenten gut gewappnet, um da durchzukommen." Die Ausrüstungsinvestitionen - vor allem in die Erweiterung der Produktion - seien für 2020 um die Hälfte gekürzt worden, sagte Kameritsch.