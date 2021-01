MTU: Aktie pariert den Kursdruck nach Citigroup-Verkaufsempfehlung – Analysten finden Bewertung zu hoch und loben Airbus

MTU-Papiere sind heute im frühen Handel nach einer Verkaufsempfehlung durch die Citigroup zunächst stark unter Druck geraten und im Tief um zwei Prozent abgesackt. Jedoch konnte die Aktie das Minus wieder ausgleichen und notiert derzeit mit 0,3 Prozent knapp im Plus.

Mit Airbus entwickelte sich eine Aktie, mit der sich MTU häufig im Schlepptau entwickelt, jedoch deutlich besser. Die Papiere des Flugzeugbauers legten nach einer Hochstufung von JPMorgan um 0,6 Prozent zu.

Citigroup findet die Bewertung zu hoch

Charles Armitage von der Citigroup lobte zwar in seiner Studie, dass MTU ein großartiges Unternehmen sei. Die Abstufung auf „Sell“ begründete er aber mit der hohen Bewertung, sodass er dies für schon mehr als im Kurs eingepreist hält. Der Experte sieht Risiken, was die Schätzungen für 2021 mit einer nur langsamen Geschäftserholung im Zuge der zweiten Coronavirus-Welle betrifft.

Werbung Knock-Outs zur Airbus Group (EADS) Aktie Kurserwartung Airbus Group (EADS)-Aktie wird steigen Airbus Group (EADS)-Aktie wird fallen Höhe des Hebels 510152030 510152030 Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

David Perry von JPMorgan blickt schon länger pessimistisch auf die MTU-Aktien, er zeigte sich aber am Montag optimistischer für die nun mit „Overweight“ bewerteten Airbus-Titel. Er sieht den Flugzeugbauer mittelfristig als vielversprechendsten Wert in der Branche an. Für MTU bleibt er nach einer Verdopplung der Aktien seit dem Tief zu Zeiten des Corona-Crashs auf „Underweight“.

onvista/dpa-AFX

Titelfoto: solar22 / Shutterstock.com