MTU - Volatile Konsolidierung

Die MTU-Aktie markierte am 24. Januar 2020 das aktuelle Allzeithoch bei 289,30 EUR. Anschließend kam es zu einem massiven Absturz bis nahe an die Unterstützung bei 97,43 EUR und damit an das Zwischenhoch aus dem April 2015.

Seitdem konsolidiert die Aktie volatil seitwärts. Im Hoch erreichte sie fast die Widerstandszone zwischen 155,50 EUR und 156,80 EUR. Die Konsolidierung lässt sich am ehesten in einem symmetrischen Dreieck eingrenzen. Im heutigen Handel fällt die Aktie auf die Unterkante dieses Dreiecks zurück. Sie liegt bei ca. 111,65 EUR. Die Oberkante liegt bei ca. 134,50 EUR.

Boden- oder Fortsetzungsformation?

Es kommt zwar vor, dass symmetrische Dreiecke am Ende eines Trends auftreten. Häufiger treten sich aber während eines Trends auf, sind also Fortsetzungsformationen. Daher muss man auch in der MTU-Aktie einen Ausbruch nach unten leicht präferieren. Kommt es zu einem stabilen Rückfall unter 111,62, dann wären weitere Abgaben bis ca. 97,43 EUR und 73,16 EUR möglich. Sollte es allerdings zu einem Ausbruch nach oben, also aktuell über 134,50 EUR kommen, dann wäre ein Anstieg in Richtung 155,50 und sogar 198,70 EUR möglich.

MTU Aero Engines AG

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst)