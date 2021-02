MUTARES - Neue Allzeithochs im Jahr 2021?

Mutares SE & Co. KGaA - WKN: A2NB65 - ISIN: DE000A2NB650 - Kurs: 17,980 € (XETRA)

Mit der Mutares-Aktie verbinde ich persönlich eher negative Erfahrungen. Den Wert werden PROmax-Kunden noch aus früheren Zeiten kennen, als ich noch ein Dividendendepot geführt habe. Zwar schüttete das Unternehmen mit 1,00 EUR je Aktie regelmäßig ordentliche Dividenden aus, kurstechnisch bestimmte aber ein Abwärtstrend den Verlauf. Dies hat sich inzwischen geändert.

Über die vergangenen Monate gelangen dem Beteiligungsunternehmen mehrere erfolgreiche Exits, darunter zuletzt der Verkauf der Balcke-Dürr Rothemühle an die Howden Group. Das Unternehmen war im Zuge der Übernahme der Balcke-Dürr-Gruppe im Jahr 2016 gekauft worden. Nach einer erfolgreichen Umstrukturierung und Ausgliederung gelang der Verkauf. Mutares erwartet einen hohen einstelligen Millionenbetrag als Nettoerlös.

Blickt man auf die Analystenschätzungen, so rechnen die Experten 2020 und 2021 sogar mit Dividenden oberhalb der traditionellen 1,00-EUR-Schwelle. Die Dividendenrenditen bewegen sich damit jenseits der 6 %.

Das charttechnische Bild des Nebenwerts hat sich zuletzt weiter aufgehellt. Bereits im vergangenen Jahr wies ich auf eine potenzielle Trendwende hin. Die Analysen können Sie hier noch einmal nachlesen:

Nach mehrwöchiger Konsolidierung gelingt in dieser Woche der Ausbruch über den Widerstand bei 16,86 EUR. Mittelfristig ist der Weg damit frei in Richtung der Widerstandszone zwischen 21,00 und 22,00 EUR. Auch neue Allzeithochs über 22,01 EUR sind 2021 erreichbar. Rücksetzer in Richtung des Ausbruchslevels bei 16,86 EUR bieten Einstiegschancen. Absicherungen können nun unter das Tief bei 15,04 EUR platziert bzw. nachgezogen werden. Oberhalb dieses Tiefs ist die Ausbruchsbewegung intakt.

Jahr 2020 2021e* 2022e* Umsatz in Mrd. EUR 1,65 2,77 2,92 Ergebnis je Aktie in EUR 0,52 0,65 0,77 KGV 35 28 23 Dividende je Aktie in EUR 1,20 1,13 1,00 Dividendenrendite 6,67 % 6,28 % 5,56 % *e = erwartet

