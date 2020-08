Nachhaltig und weltweit diversifiziert investieren

Werbung. Die Geldanlage unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien ist längst kein Nischenthema mehr, denn institutionelle und private Anleger erkennen zunehmend die Vorzüge von Investitionen in verantwortungsvoll agierende Unternehmen. Gerade solche Konzerne arbeiten oftmals besonders zukunftsorientiert, hochinnovativ und kosteneffizient. Zudem üben staatliche Regulierungen und Verbraucherinteressen einen wachsenden Druck beispielsweise zur Einhaltung gewisser Standards in der Produktion aus. Nachhaltig wirtschaftende Unternehmen vermeiden Risiken und können Wettbewerbsvorteile erarbeiten, um letztendlich höhere Renditen zu erzielen.

Dem Konzept der Nachhaltigkeit liegt eine langfristige Sichtweise zugrunde. Statt der kurzfristigen Gewinnmaximierung steht der dauerhafte Erfolg im Fokus. Dadurch können positive Wirkungen wie etwa Kostenvorteile durch einen reduzierten Ressourcenverbrauch beim Rohstoff- und Energieeinsatz entstehen. Ebenso können innovative Nachhaltigkeitstechnologien für Wettbewerbsvorteile oder Einsparungen im Produktionsprozess sorgen. Außerdem lassen sich über soziale Aspekte mittel- bis langfristige Wirkungen wie eine erhöhte Mitarbeitermotivation und -bindung sowie Imageverbesserungen in der öffentlichen Wahrnehmung erzielen. Aufgrund solcher positiven Wirkungen sind nachhaltige Investments den herkömmlichen Lösungen oftmals überlegen, wie Performance-Vergleiche von Nachhaltigkeits- und Standard-Indizes zeigen.

Investmentlösungen unter Prinzipien der Nachhaltigkeit verwenden vielfach die Abkürzung „ESG“. Diese steht für „Environmental, Social and Governance“, also für Umwelt, Soziales und Unternehmensführung und entstand als Teil der „Principles for Responsible Investment“ (PRI) der Vereinten Nationen Ein ESG-Rahmenkonzept wird dabei durch verschiedene Komponenten bestimmt. Für Privatanleger wird die Selektion von Einzelaktien nach einem solchen Ansatz schnell zu komplex bzw. scheitert an der Verfügbarkeit von Daten. Große Indexanbieter wie MSCI® verfügen hingegen über Methoden und Strukturen zur Berücksichtigung von ESG-Kriterien im professionellen Maßstab. Entsprechende ESG-Indizes wenden Mechanismen zum Ausschluss von Unternehmen bzw. Aktien an, die nicht in Einklang mit ESG-Prinzipien, wie z.B. den "United Nations Global Compact Compliance Principles", stehen. Mit ihrer fortlaufenden und transparenten Performance-Betrachtung eröffnen solche Indizes einer breiten Anlegerschaft den einfachen Zugang zum Bereich der Nachhaltigkeits-Investments.

Der MSCI® World Climate Change ESG Select 4.5% Decrement Index ist ein Nachhaltigkeits-Index mit globaler Ausrichtung. Die DekaBank verwendet diesen breit diversifizierten Index unter anderem als Basiswert von Zertifikaten. Er enthält mehr als 1.300 Aktien aus weltweiten Industrieländern und leitet sich durch eine Umgewichtung unter Berücksichtigung von Klima-Faktoren aus dem bekannten MSCI® World Index ab. Dabei werden nur Aktien zugelassen, die im ESG-Rating ein bestimmtes Mindestmaß erfüllen. Ferner werden Unternehmen aus bestimmten Branchen ausgeklammert, so etwa Tabakproduzenten, Betreiber von Atomkraftwerken und Rüstungskonzerne. Und es werden Firmen bei Verstößen gegen die zehn Prinzipien des United Nations Global Compact ausgeschlossen. Die Gewichtung der im Index enthaltenen Titel erfolgt mithilfe des sogenannten MSCI ESG Low Carbon Transition Score (LCT Score). Dieser beziffert das Risiko in Bezug auf den Klimawandel und misst, wie Risiken und Chancen – etwa durch Innovationen - gemanagt werden. Demzufolge werden Unternehmen mit einem hohen LCT Score übergewichtet und solche mit einem niedrigen Score im Index untergewichtet. Dadurch werden Klimarisiken reduziert und eine deutliche CO2-Reduktion im Vergleich zum MSCI® World erreicht.

Die Anpassung und ggf. Neuzusammensetzung des MSCI® World Climate Change ESG Select 4.5% Decrement Index erfolgt halbjährlich im Juni und Dezember, wobei Einzelwerte maximal 10 Prozent Indexgewicht erhalten. Aktuell sind die drei größten Schwergewichte des Index Apple, Microsoft und Amazon mit jeweiligen Anteilen im Bereich von vier Prozent (Stand 21.07.2020). Die Top Ten vereinen weitere technologieorientierte US-Einzelwerte wie Intel, Tesla und Facebook. Insgesamt bestimmen US-Titel derzeit 67,61 Prozent des Index. Japan folgt in der Ländergewichtung mit weitem Abstand auf Platz zwei (8,02%). Die drei wichtigsten Branchen mit zusammen mehr als 50 Prozent Indexgewicht sind die Informationstechnologie (26,20%), Gesundheit (14,83%) und Finanzdienstleistungen (13,41%).

Der Index reinvestiert die Nettodividenden der enthaltenen Aktien und nimmt im Gegenzug durch den Decrement-Mechanismus einen konstanten täglichen Abschlag vor, der jährlich insgesamt 4,5% entspricht. Dadurch verbessert der Decrement-Mechanismus die Möglichkeiten zur Auflage von Investmentlösungen beispielsweise mit hohen Zinsen, endfälligem Puffer oder Teilschutz. Die DekaBank bietet unter anderem Tresor-Anleihen und Express-Zertifikate Relax auf den Index an.

Express Relax für den renditeorientierten Investor

Das DekaBank Express-Zertifikat Relax 11/2026 bezogen auf den MSCI World Climate Change ESG Select 4.5% Decrement (WKN DK0XWV) richtet sich an Anleger, die hohe Zinsen anstreben möchten und einen großen finalen Puffer schätzen. Bei sinkenden Tilgungsschwellen ist hier eine vorzeitige Rückzahlung zum Nennbetrag (100,00 Euro) zuzüglich des maßgeblichen Zinsbetrags möglich. Anderenfalls ist bei Endfälligkeit im November 2026 die maximale Auszahlung von 122,50 Euro je Zertifikat erreichbar, wenn der Indexschlusskurs am Bewertungstag die Barriere (60,00 Prozent des Startwerts) behauptet.

Tresor-Anleihe für den risikoaversen Investor

Die DekaBank 90 % Tresor-Anleihe mit Cap 09/2024 bezogen auf den MSCI World Climate Change ESG Select 4.5% Decrement (WKN DK0XWT) partizipiert zur Fälligkeit nach vier Jahren vollständig bis zum 120-prozetigen Cap an einer positiven Wertentwicklung des Basiswerts. Im Verlustszenario begrenzt hingegen der 90-prozentige Teilschutzlevel die Teilnahme an sinkenden Indexständen. Folglich erhält der Anleger mindestens den Teilschutzbetrag in Höhe von 900,00 Euro je Anleihe zurück (Nennbetrag 1.000,00 Euro).

Anleger sollten beachten, dass beide Papiere mit Verlustgefahren behaftet sind. So drohen bei der Rückzahlung des Express-Zertifikats Relax Verluste, wenn der Basiswert am Bewertungstag unter der 60-prozentigen Barriere schließt. In einem solchen Fall werden keine Zinsen gezahlt und statt des Nennbetrags erfolgt eine reduzierte Rückzahlung entsprechend der negativen Indexperformance. Währenddessen partizipiert die Tresor-Anleihe zur Fälligkeit vollständig an Indexverlusten bis zum Teilschutzlevel. Außerdem unterliegen beide Papiere insgesamt dem Emittentenrisiko. Demnach würden insbesondere im Falle einer Zahlungsunfähigkeit der DekaBank Verluste bis hin zum Totalverlust des investierten Nennbetrags drohen.

Die Zeichnung des Express-Zertifikats Relax läuft vom 24.08.2020 bis 11.09.2020, die der Tresor-Anleihe vom 24.08.2020 bis 18.09.2020, jeweils vorbehaltlich einer Verlängerung oder Verkürzung.

Hussam Masri zeichnet als Bereichsleiter der Einheit Private Banking, Produktmanagement und Product Sales der Deka-Gruppe für die Produktentwicklung und das Produktmanagement der Wertpapier-Publikumsfonds, Vermögensverwaltungs- und Altersvorsorgeprodukte, Zertifikate sowie für das Private Banking verantwortlich.