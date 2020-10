Navistar fordert von Traton kurz vor Fristende höheres Angebot

München (Reuters) - Im Übernahmepoker um Navistar fordern die Großaktionäre des US-Lkw-Herstellers von der Volkswagen-Nutzfahrzeugtochter Traton eine Erhöhung des Angebots auf 44,50 Dollar je Aktie.

Zu diesem Preis seien die beiden Großaktionäre Carl Icahn und Mark Rachesky bereit, ihre Anteile zu verkaufen, erklärte der US-Konzern am Freitag, knapp drei Stunden vor Ablauf eines Ultimatums von Traton an Navistar. Der Münchner Lkw- und Bus-Hersteller hält - wie Icahn und Rachesky - knapp 17 Prozent an Navistar. Traton hatte die beiden Investoren und das Navistar-Management aufgefordert, bis 18 Uhr (MESZ) sein Angebot von 43 Dollar je Aktie als Gesprächsgrundlage anzuerkennen.

Ein Traton-Sprecher wollte sich zu dem neuen Vorstoß von Navistar nicht äußern.