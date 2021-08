NEMETSCHEK - Massive Rally

Nemetschek SE - WKN: 645290 - ISIN: DE0006452907 - Kurs: 82,000 € (XETRA)

Die Nemetschek-Aktie befindet sich in einer langfristigen Aufwärtsbewegung. Der Startpunkt ist das Tief aus dem Oktober 2002 bei 0,092 EUR. Im März 2009 beschleunigte sich diese Rally nach einem Korrekturtief bei 0,468 EUR enorm.

Im November 2018 erreichte der Wert ein Hoch bei 51,66 EUR. Seitdem hat das Tempo der Rally enorm abgenommen. Eine obere Pullbacklinie bei aktuell 97,54 EUR begrenzt seitdem das Kursgeschehen.

Anfang Juni 2020 erreichte die Aktie ein Hoch bei 74,35 EUR. Dieses Hoch überwand sie erst vor wenigen Wochen. Inzwischen liegt das Allzeithoch bei 82,56 EUR. In den letzten Wochen war wieder hohe Dynamik in der Rally. Die Aktie notierte Anfang Mai 2021 noch bei 54,64 EUR.

Bullen weiter klar im Vorteil, aber ...

Im kurzfristigen Rahmen ist die Nemetschek-Aktie deutlich überkauft und damit anfällig für einen Rücksetzer. Ein solcher Rücksetzer könnte zu Abgaben an das alte Allzeithoch bei 74,35 EUR führen. Anschließend könnte die Aktie allerdings an die obere Pullbacklinie bei aktuell 97,54 EUR ansteigen. Sollte der Wert aber stabil unter 74,35 EUR abfallen, wäre mit einer größeren Konsolidierung in Richtung 64,88 EUR zu rechnen.

