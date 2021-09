Nestle - Einkaufspreise dürften 2022 anziehen

Zürich (Reuters) - Der Schweizer Nahrungsmittelriese Nestle stellt sich auf steigende Einkaufspreise ein.

"Wenn wir von 2022 sprechen, ist es wahrscheinlich, dass die Inflation der Inputkosten im nächsten Jahr höher sein wird als in diesem Jahr", sagte Finanzchef Francois-Xavier Roger am Donnerstag auf einer Anleger-Konferenz. Während sich im laufenden Jahr vor allem Milchprodukte und Fleisch verteuert hätten, dürften die Preissteigerungen 2022 eher Kaffee betreffen. Nestle gebe die höheren Einkaufskosten jeweils an den Handel und die Verbraucher weiter. Angesichts der Preisvereinbarungen gebe es dabei allerdings eine zeitliche Verzögerung. Dies gelte insbesondere für Europa.