Nestle - Gerber-Baby-Nahrung in China ist ungefährlich

Peking (Reuters) - Nestle hat Äußerungen in sozialen Medien widersprochen, wonach in China hergestellte und verkaufte Gerber-Babyzerealienprodukte die Gesundheit gefährden können.

"Alle in China hergestellten Gerber-Produkte entsprechen den chinesischen Lebensmittelsicherheitsstandards für Beikost für Säuglinge und Babys", hieß es in einer Stellungnahme des Schweizer Nahrungsmittelriesen. In einer am Wochenende auf der Online-Seite einer Vereinigung namens Maternal and Child Industry Committee of China Commercial Economy Society veröffentlichten Notiz hatte es geheißen, dass Gerber-Produkte giftige Metalle "in einem gefährlichen Ausmaß" enthielten. Die Notiz wurde inzwischen gelöscht.