Nestle stößt Wassergeschäft in China ab

Peking (Reuters) - Der Nahrungsmittelriese Nestle verkauft das chinesische Wassergeschäft an die Tsingtao Brewery Group.

Die Transaktion sei Teil eines strategischen Kooperationsabkommens mit dem chinesischen Bierhersteller, wie Nestle am Freitag mitteilte. Der Deal umfasse die Übertragung der lokalen Marke Dashan Yunnan Shan Quan sowie dreier Fabriken in Kunming, Shanghai und Tianjin, sagte Nestle. Tsingtao werde im Rahmen einer Lizenzvereinbarung auch die Nestle-Marke Pure Life in China produzieren und vermarkten. Die finanziellen Einzelheiten legten die Unternehmen nicht offen. China ist der zweitgrößte Markt des Schweizer Konzerns.

Nestle prüft auch einen Verkauf von Teilen seiner Wassersparte in Nordamerika, darunter die Marke Pure Life. Bis Anfang 2021 soll eine entsprechende strategische Prüfung abgeschossen sein. Die Sparte ist seit längerem das Sorgenkind des Unternehmens.