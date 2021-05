NEU bei iShares: DAX mit ESG-Faktoren

DER GERMAN KLASSIKER MIT WEGWEISENDEN ESG-FAKTOREN

Der neue iShares DAX ESG UCITS ETF (DE) ist ein entscheidender Schritt, Nachhaltigkeit als Investmentstandard in Deutschland zu etablieren. Er ist somit nicht nur Teil eines Trends, der im letzten Jahr immens an Fahrt gewonnen hat, sondern auch ein bedeutender Bestandteil unserer nachhaltigen Unternehmensphilosophie.

ETFs - DAS MITTEL DER WAHL FÜR NACHHALTIGE ANLAGEN

Für nachhaltige Anlagen sind börsengehandelte Indexfonds (Exchange Traded Funds - ETFs) vielfach das Mittel der Wahl - und das aus guten Gründen. Denn sie sind einfach, transparent, kostengünstig, liquide und flexibel einsetzbar. Einer aktuellen BlackRock-Studie zufolge werden nachhaltige Überlegungen zu 77 Prozent über indexbasierte Strategien wie ETFs umgesetzt.(1) Dies spiegelt sich deutlich in den Mittelzuflüssen wider. So belief sich das Neugeschäft mit nachhaltigen ETFs weltweit im Jahr 2020 per Saldo auf 87,8 Milliarden US-Dollar, während es 2019 nur 29,3 Milliarden US-Dollar gewesen waren.(2)

WEGWEISENDE ESG-FAKTOREN

Sie möchten in einen DAX ETF investieren, aber dennoch nachhaltige Kriterien bei Ihrer Anlage berücksichtigen. Kein Problem! Mit dem neuen iShares DAX ESG UCITS ETF (DE).

Er bildet den DAX ESG Target Net Return Index (3) ab - eine nachhaltige Variante des deutschen Aktienindex DAX. Dieser Index, entwickelt von Qontigo, einem Unternehmen der Gruppe Deutsche Börse, gewichtet Unternehmen mit besonders guten ESG-Profilen höher und reduziert die Kohlenstoffintensität im Vergleich zum traditionellen DAX um mindestens 30%. Dadurch macht er Nachhaltigkeitsrisiken transparenter und trägt dazu bei, Nachhaltigkeit auch in Deutschland als neuen Investmentstandard zu etablieren. Mehr dazu auf iShares DE









1 BlackRock; Stand 8. September 2020. Die Daten beruhen auf einer Analyse von 49 Portfolios, die von 33 Wealth Managern aus Deutschland, Österreich und Osteuropa verwaltet werden, durch das BlackRock Portfolio Analysis & Solutions Team (BPAS) zwischen dem 17. Juli und 8. September 2020. Angesichts der Grundgesamtheit können bestimmte Tendenzen vorherrschen, so dass die Analyse nicht stellvertretend für die gesamte Branche steht.2 BlackRock 2021. Global ETP Flows 2020 in review; Stand 12. Januar 2021.3 Es ist nicht möglich, direkt in einen Index zu investieren.

RISIKENKapitalrisiko. Der Wert von Anlagen und die daraus erzielten Erträge können sowohl steigen als auch fallen und sind nicht garantiert. Anleger erhalten den ursprünglich angelegten Betrag möglicherweise nicht zurück.Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für aktuelle oder zukünftige Ergebnisse und sollte nicht der einzige Faktor sein, der bei der Auswahl eines Produkts oder einer Strategie berücksichtigt wird.Änderungen der Wechselkurse zwischen Währungen können dazu führen, dass der Wert von Anlagen sinkt oder steigt. Bei Fonds mit höherer Volatilität können die Schwankungen besonders ausgeprägt sein, und der Wert einer Anlage kann plötzlich und erheblich fallen. Steuersätze und die Grundlagen für die Besteuerung können sich von Zeit zu Zeit ändern.BlackRock hat nicht geprüft, ob sich diese Anlage für Ihre individuellen Bedürfnisse und Ihre Risikobereitschaft eignet. Die angezeigten Daten sind nur eine zusammenfassende Information. Eine Anlageentscheidung sollte auf Grundlage des jeweiligen Prospekts getroffen werden, der beim Manager erhältlich ist.Dieses Dokument dient nur Informationszwecken. Es stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Anlage in einen BlackRock Fonds dar und wurde nicht im Zusammenhang mit einem solchen Angebot erstellt.

iShares DAX ESG UCITS ETF (DE)Konzentrationsrisiko, Kontrahentenrisiko, Aktienrisiko, Ökologische, soziale und die Unternehmensführung betreffende (ESG) Risiken

KonzentrationsrisikoDas Anlagerisiko ist auf bestimmte Sektoren, Länder, Währungen oder Unternehmen konzentriert. Folglich ist der Fonds anfällig gegenüber lokalen wirtschaftlichen, marktbezogenen, politischen oder aufsichtsrechtlichen Ereignissen.KontrahentenrisikoDie Insolvenz von Unternehmen, die Dienstleistungen wie die Verwahrung von Vermögenswerten übernehmen oder als Gegenpartei bei Derivaten oder anderen Instrumenten handeln, kann die Anteilsklasse Verlusten aussetzen.AktienrisikoDer Wert von Aktien und aktienähnlichen Papieren wird ggf. durch tägliche Kursbewegungen an den Börsen beeinträchtigt. Weitere Faktoren sind Meldungen aus Politik und Wirtschaft und wichtige Unternehmensereignisse und -ergebnisse.Ökologische, soziale und die Unternehmensführung betreffende (ESG) RisikenUnternehmen, die sich mit bestimmten, nicht mit ESG-Kriterien vereinbaren Aktivitäten befassen, werden nur dann aus dem Referenzindex ausgeschlossen, wenn diese Aktivitäten die vom Indexanbieter festgelegten Schwellenwerte übersteigen. Anleger sollten deshalb vor einer Anlage in den Fonds eine eigene ethische Überprüfung der ESG-Beurteilungen im Referenzindex vornehmen. Ein solches ESG-Screening könnte den Wert der Anlagen des Fonds im Vergleich zu einem Fonds ohne einen solchen Filter mindern.

Rechtliche InformationenBis zum 31. Dezember 2020 ist der Herausgeber BlackRock Advisors (UK) Limited, ein von der britischen Financial Conduct Authority („FCA“) zugelassenes und beaufsichtigtes Unternehmen. Sitz: 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL, England, Tel. +44 (0)20 7743 3000. Eingetragen in England und Wales unter der Nummer 00796793. Zu Ihrem Schutz werden Telefonate üblicherweise aufgezeichnet. Eine Liste aller Aktivitäten, für die BlackRock zugelassen ist, finden Sie auf der Website der Financial Conduct Authority.Falls Großbritannien und die Europäische Union keine Vereinbarung abschließen, die es Unternehmen in Großbritannien erlaubt, in den Europäischen Wirtschaftsraum Finanzdienstleistungen zu erbringen, ist der Herausgeber dieser Materialien ab 1. Januar 2021:

(i) BlackRock Advisors (UK) Limited für alle Länder außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraum und(ii) BlackRock (Netherlands) B.V. für alle Länder im Europäischen Wirtschaftsraum.

BlackRock (Netherlands) B.V. wurde von der niederländischen Finanzmarktaufsicht zugelassen und wird von ihr beaufsichtigt. Eingetragener Firmensitz: Amstelplein 1, 1096 HA, Amsterdam, Tel.: +31(0)-20-549-5200. Handelsregister Nr. 17068311. Zu Ihrem Schutz werden Telefonate üblicherweise aufgezeichnet.Alle hier angeführten Analysen wurden von BlackRock erstellt und können nach eigenem Ermessen verwendet werden. Die Resultate dieser Analysen werden nur bei bestimmten Gelegenheiten veröffentlicht. Die geäußerten Ansichten stellen keine Anlageberatung oder Beratung anderer Art dar und können sich ändern. Sie geben nicht unbedingt die Ansichten eines Unternehmens oder eines Teils eines Unternehmens innerhalb der BlackRock-Gruppe wieder, und es wird keinerlei Zusicherung gegeben, dass sie zutreffen.© 2021 BlackRock, Inc. Sämtliche Rechte vorbehalten. BLACKROCK, iSHARES, BLACKROCK SOLUTIONS, BAUEN AUF BLACKROCK und WAS ALSO SOLL ICH MIT MEINEM GELD TUN sind Handelsmarken von BlackRock, Inc. oder ihren Niederlassungen in den USA und anderen Ländern. Alle anderen Marken sind Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber.