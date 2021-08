OPEX® Corporation, ein weltweit führender Anbieter innovativer Lösungen zur Lagerautomatisierung, hat eines seiner beliebtesten Produkte verbessert, um die Anforderungen von Kunden mit Warenlagern besser zu erfüllen.

Das 2017 auf den Markt gebrachte Robotersortiersystem für Kleinartikel Sure Sort® hat die Abwicklung von Bestellungen in E-Commerce-Verteilzentren weltweit revolutioniert, da es über eine kompakte Anordnung von Sortierstellen verfügt, die auf der kleinen Stellfläche einer Behälterwand mit Durchlaufkommissionierung skalierbar und individuell anpassbar sind. Sure Sort wickelt unter reduziertem Arbeitsaufwand schnell und präzise bis zu 2.400 Artikel pro Stunde ab.

Mit Sure Sort kann eine breite Palette von Gegenständen verarbeitet werden, darunter Artikel in zylindrischen, durchsichtigen Plastiktüten und Blisterverpackungen von weniger als je fünf Pfund. Dank der neuen Modifizierungen, die OPEX kürzlich vorgenommen hat, kann das System einerseits Artikel handhaben, die nur zwei Zoll lang sowie breit sind, und andererseits Produkte, die 15 Zoll lang, 12 Zoll breit und 6 Zoll hoch sind.

„Sure Sort konnte zuvor nur Artikel mit einer Höhe von vier Zoll handhaben“, sagte Monty McVaugh, Manager, OPEX Product Management Group. „Nach Gesprächen mit unseren Kunden haben wir die Höhenkapazität erweitert, um größere Artikel wie Standard-Schuhkartons aufzunehmen. Zwei Zoll hört sich vielleicht nicht nach viel an, wir sind jedoch davon überzeugt, dass dadurch die Sortierabwicklung je nach Artikeln, die von den Kunden sortiert werden, um gut 10 Prozent oder mehr erhöht wird.“

„Sure Sort ist ideal sowohl für kleine Unternehmen, die den ersten Schritt hin zur Lagerautomatisierung auf kosteneffiziente Weise wagen möchten, als auch für Abwicklungsgroßbetriebe, die nach einer Optimierung ihrer Prozesse suchen“, sagte Alex Stevens, Vice President of Warehouse Automation bei OPEX. „Es handelt sich um ein effizientes, skalierbares System, das große Stellflächen sowie Kosten reduziert, die mit herkömmlichen Sortiersystemen einhergehen, und Kunden eine schnelle Kapitalrendite bietet.“

Sure Sort umfasst:

iBOT®-Technologie zum Antrieb von Roboterfahrzeugen, die multidirektional, intelligent, drahtlos und äußerst energieeffizient sind

konfigurierbare Sortierbehälter, -taschen und -boxen

OPEX-Scantunnel, die Artikel auf sechs Seiten scannen und bis zu acht Strichcodes auf einer gegebenen SKU einlesen

Warehouse-Management-System-Integration (WMS-Integration) unter Einsatz einer simplen API

ein konfigurierbares LED-System zur lichtunterstützten Verpackung, wenn Bestellungen vollständig oder weitere Aktionen notwendig sind

ein optionales Messsystem, das Produktmerkmale in Echtzeit erfasst, während Artikel durch den Scantunnel befördert werden, und aktuelle Informationen an das WMS liefert

Zu den beliebtesten Anwendungen der innovativen Sure-Sort-Technologie zählen Auftragsabwicklungsanwendungen im E-Commerce-Bereich, die Einzelhandelsverteilung (Brick and Mortar), die Paketsortierung/-vorsortierung anhand von Postleitzahlen oder Versandzonen zur Reduzierung von Versandkosten und Kunden, die beispielsweise Artikel für monatliche Produktklubs oder Essenslieferungen zusammenstellen. Neben der Abwicklung von Bestellungen wird Sure Sort erfolgreich in der Rücknahmelogistik und bei der Wiederauffüllung, in Cross-Docking-Lagern, im Cross-Docking-Einzelhandel sowie bei der Einsortierung von Regalen verwendet, wenn nur wenig Platz zur Verfügung steht.

Als führender Anbieter im Bereich der kompakten vertikalen Sortierung ist OPEX stolz darauf, in Zusammenarbeit mit seinen Kunden Systeme in Nordamerika, Deutschland, dem Vereinigten Königreich, Frankreich, Italien, Österreich, Südkorea, Israel, Polen und Japan eingerichtet zu haben, und freut sich, 2022 neue Märkte online zu erschließen.

Für weitere Informationen über Sure Sort von OPEX besuchen Sie uns unter www.warehouseautomation.com und öffnen Sie unser White Paper.

OPEX Corporation bietet Kunden auf der ganzen Welt die nächste Generation der Automatisierung, einschließlich Automatisierungslösungen für Warenhäuser, Dokumente und Versand. Mit Hauptsitz in Moorestown, NJ, USA, verfügt OPEX über Niederlassungen in Pennsauken, NJ, Plano, TX (Dallas-Metro), Frankreich, Deutschland, der Schweiz, Österreich und dem Vereinigten Königreich. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 1.450 Mitarbeiter, die innovative und einzigartige technologische Lösungen entwickeln und bereitstellen, um die Herausforderungen von heute zu bewältigen.

