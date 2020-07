NEW WORK - Aktie mit Triple-Top Formation?

New Work SE - WKN: NWRK01 - ISIN: DE000NWRK013 - Kurs: 273,000 € (XETRA)

Der Kurseinbruch vom Frühjahr wurde bis Anfang Juni annähernd komplett wieder aufgeholt, seitdem bekommen die Käufer aber nicht mehr wirklich viel auf die Reihe. Ein Blick auf den unten stehenden Tageschart zeigt eine potentielle Triple-Top Formation im Bereich 293 bis 294 EUR.

Ausbruch abwarten

Den Bären gelang allerdings bislang auch noch kein entscheidender Durchbruch - der EMA50 im Tages Chart funktioniert kurzfristig als entscheidende Unterstützung auf der Unterseite. Wird dieser viel beachtete gleitende Durchschnitt allerdings unterboten, wäre eine größere Verkaufswelle in den Bereich 230 bis 240 EUR zu präferieren.

Neue prozyklische Kaufsignale entstehen hier erst bei einem Tagesschlusskurs oberhalb von 295 EUR. In dem Falle würde das Triple-Top negiert und ein prozyklisches Kaufsignal generiert werden. Innerhalb der Spanne 270 bis 295 besteht kurzfristig kein Handlungsbedarf, hier sollte ein Ausbruch abgewartet werden. Dieser könnte allerdings erst in der kommenden Woche anstehen: Am 6. August kommt das Unternehmen mit Quartalszahlen.

New Work Aktie (Chartanalyse Tageschart)

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Henry Philippson, Technischer Analyst)