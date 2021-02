NEW WORK - Retten die Zahlen den Aktienkurs?

New Work SE - WKN: NWRK01 - ISIN: DE000NWRK013 - Kurs: 214,000 € (XETRA)

New Work erzielt 2020 einen Umsatz von €276 Mio (VJ: €269,5 Mio, Analystenprognose: €276 Mio), ein Ebitda pro Forma von €92,3 Mio (VJ: €84,7 Mio) und einen Nettogewinn pro Forma von €37,4 Mio (VJ: €35,8 Mio). Dividende 2020 bei €2,59 je Aktie (VJ: €2,59).Quelle: Guidants News https://news.guidants.com

Nachdem die Aktie von Xing-Mutter New Work ihre zweite Erholungsphase Ende Dezember noch vor dem Rallyhoch bei 301,66 EUR beendet hatte, folgte eine massive Verkaufswelle, die in den letzten Wochen bis an die zentrale Unterstützung bei 215,50 EUR geführt hatte.

Unterstützung bei 215,50 EUR bereits angekratzt

Dieser Ausgangspunkt der zweiten Erholungswelle von Anfang November wurde bereits im gestrigen Handel unterschritten und damit ein Verkaufssignal generiert. Sollte der Wert jetzt durch eine negative Reaktion auf die Zahlen weiter nach unten gedrückt werden, könnte nur noch der kleinere Support bei 206,o0 EUR einen Abverkauf bis zunächst 190,40 EUR aufhalten. Unterhalb dieser Marke dürfte die Aktie von New Work bereits bis zum Märztief bei 162,00 EUR fallen.

New Work: Erholung noch in weiter Ferne

Kann der Bereich um 215,50 EUR jetzt dagegen doch noch verteidigt werden, wäre mit einer Gegenbewegung bis 229,50 EUR zu rechnen. Doch erst über dieser Marke hätten sich die Käufer aber in neutrale Regionen vorgearbeitet und könnten damit einen Anstieg bis 244,50 und 247,50 EUR auslösen. Von einem Ende des übergeordneten Abverkaufs könnte aber auch in diesem Fall noch nicht gesprochen werden.

New Work Chartanalyse (Tageschart)

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)