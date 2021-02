New Yorker Staatsanwaltschaft erhält Trumps Steuerunterlagen

New York (Reuters) - Die Steuerunterlagen von Ex-US-Präsident Donald Trump sind nach einem langen Rechtsstreit beim Bezirksstaatsanwalt von Manhattan eingegangen.

Das bestätigte ein Behördensprecher am Donnerstag. Der Oberste Gerichtshof hatte am Montag einen Antrag von Trumps Anwälten abgelehnt, die Herausgabe der Unterlagen an Staatsanwalt Cyrus Vance zu blockieren, und dem Ex-Präsidenten damit eine schwere juristische Niederlage verpasst. Noch am selben Tag habe Trumps Wirtschaftsprüfungsgesellschaft die umfangreichen Dokumente ausgehändigt, teilte Vances Büro mit.

Der Staatsanwalt hatte im August 2019 als Teil von Strafermittlungen Trumps Steuerunterlagen aus den Jahren 2011 bis 2018 angefordert. Es geht unter anderem um Schweigegeld-Zahlungen, die vor der Präsidentenwahl 2016 an die Pornodarstellerin Stormy Daniels und das frühere Playboy-Model Karen McDougal geflossen sein sollen. Zuletzt signalisierte Vance aber, dass die Untersuchung inzwischen breiter angelegt ist. Anders als seine Vorgänger weigerte Trump sich während seiner Amtszeit als US-Präsident stets, seine Steuererklärungen zu veröffentlichen. Die Unterlagen könnten ein detaillierteres Bild seines Vermögens zeichnen sowie der Aktivitäten der Trump Organization, deren Kerngeschäft Immobilien sind.