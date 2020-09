NICE empfiehlt Axonics® r-SNM System zur Behandlung der überaktiven Blase

Axonics Modulation Technologies, Inc. (NASDAQ:AXNX), ein Medizintechnikunternehmen, das neuartige implantierbare Geräte zur sakralen Neuromodulation (SNM) für die Behandlung von Harn- und Darmstörungen entwickelt hat und vermarktet, gab heute die Veröffentlichung eines Leitfadens zur Medizintechnik für das Axonics r-SNM-System des National Institute for Health and Care Excellence (NICE) bekannt.

NICE bietet evidenzbasierte Leitlinien zur Verbesserung der Gesundheits- und Sozialfürsorge im Vereinigten Königreich. Der Leitfaden mit dem Titel „Axonics sacral neuromodulation system for treating refractory overactive bladder“ (Axonics sakrales Neuromodulationssystem zur Behandlung der refraktären überaktiven Blase) wurde von NICE in den vergangenen zwölf Monaten mit Unterstützung von unabhängigen externen Bewertungszentren, erfahrenen Klinikern und Patienten entwickelt. Er basiert auf der Analyse der klinischen Ergebnisse von Axonics, einem detaillierten Kostenmodell und vollständigem Beweismaterial in Bezug auf die Technologie.

In seiner Bewertung kam NICE zu dem Schluss, dass die Batterielaufzeit des wiederaufladbaren implantierbaren Neurostimulators von Axonics von über 15 Jahren wahrscheinlich die Anzahl der vermeidbaren Austauschverfahren, denen sich ein Patient möglicherweise unterziehen muss, im Vergleich zu nicht wiederaufladbaren InterStim™ II verringern wird. Der klinische Nutzen für die Patienten und die Kosteneinsparungen für das Gesundheitssystem durch ein Gerät mit längerer Lebensdauer führten dazu, dass NICE das Axonics-System für die Behandlung von Patienten mit überaktiver Blase im nationalen Gesundheitssystem empfahl.

„Der NICE-Leitfaden unterstreicht die Bedeutung der Langlebigkeit im Körper für Geräte zur Behandlung einer überaktiven Blase“, sagte Dr. Neil Harris, ein in Leeds, England, praktizierender urologischer Chirurg. „Die Reduzierung der Austauschverfahren und die festgestellten Kosteneinsparungen bieten sowohl Patienten als auch dem Gesundheitssystem erhebliche Vorteile.“

Axonics ist das einzige verfügbare wiederaufladbare SNM-System mit publizierten klinischen Daten zur Therapiewirksamkeit, Patientenzufriedenheit, Verbesserung der Lebensqualität, Aufladeerfahrung und Sicherheit. Es wird geschätzt, dass in England jedes Jahr etwa 800 Patienten ein SNM-Implantat erhalten, in Großbritannien sind es einige hundert mehr.

Raymond W. Cohen, CEO von Axonics, kommentierte: „Wir waren beeindruckt von der Ausführlichkeit, Fairness und Transparenz der NICE-Evaluierung. Die Schlussfolgerungen, die das Axonics-System als sicher, effektiv und kostensparend anerkennen, stehen im Einklang mit unserem Ziel, Patienten, Ärzten und Gesundheitssystemen die beste SNM-Technologie ihrer Klasse anzubieten. Die internationale Anerkennung und der Einfluss von NICE werden diese Botschaft zweifellos über die Grenzen des Vereinigten Königreichs hinaus tragen.“

Der Leitfaden von NICE kann unter https://www.nice.org.uk/guidance/mtg50 abgerufen werden.

Über Axonics Modulation Technologies, Inc.

Axonics mit Sitz in Irvine, Kalifornien, hat neuartige implantierbare SNM-Geräte für Patienten mit Harn- und Darmstörungen entwickelt und vermarktet sie derzeit. Diese Erkrankungen werden durch eine Fehlkommunikation zwischen der Blase und dem Gehirn verursacht und beeinträchtigen die Lebensqualität erheblich. In den USA und Europa sind schätzungsweise 87 Millionen Erwachsene von Blasenüberaktivität betroffen. Weitere geschätzte 40 Millionen Erwachsene leiden Berichten zufolge an Stuhlinkontinenz bzw. unfreiwilliger Darmentleerung. Die Axonics SNM-Therapie, die klinisch erwiesenermaßen die Symptome lindert und die Funktion des Beckenbodens wiederherstellt, wird jetzt in Hunderten von medizinischen Zentren in den USA und in Dutzenden von ausgewählten Krankenhäusern in Westeuropa angeboten. Die Kostenrückerstattung ist in den USA gut etabliert und in den meisten europäischen Ländern eine abgedeckte Dienstleistung. Das Axonics-System ist das erste langlebige, wiederaufladbare SNM-System, das weltweit zum Verkauf zugelassen ist, und das erste, das eine bedingte Kennzeichnung für Ganzkörper-MRT erhielt. Weitere Informationen finden Sie auf der Unternehmens-Website unter www.axonics.com.

