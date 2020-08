NIKE - Rallyfortsetung oder False Break?

NIKE Inc. - WKN: 866993 - ISIN: US6541061031 - Kurs: 108,010 $ (NYSE)

Das in der jüngsten Analyse von Ende Juli skizzierte Dreieck im Tageschart ("NIKE - Ausbruch abwarten") wurde gen Norden hin aufgelöst. Das dadurch generierte Kaufsignal brachte die avisierten neuen Jahreshochs oberhalb von 105 USD.

Wie ist die aktuelle Chartsituation einzustufen?

Nach dem jüngsten dynamischen Rallyschub auf ein neues Allzeithoch muss nun zunächst erst einmal wieder mit Gewinnmitnahmen gerechnet werden. Wer den prozyklischen Einstieg nach dem Ausbruch aus der Dreiecksformation verpasst hatte, dem bleibt hier aktuell nur die Seitenlinie.

Für Short-Positionen kommt die Aktie hier in der Nähe des Allzeithochs nicht in Frage - der Aufwärtstrend ist unverändert intakt - für Long-Positionen ist das Chance-Risiko-Verhältnis auf dem aktuellen Niveau aber einfach zu schlecht.

Hier sollte im Minimum ein Test des vorherigen Allzeithochs im Bereich um 105 USD abgewartet werden. Solange diese Zone nicht unterboten wird, haben hier kurzfristig die Bullen dennoch die leicht besseren Karten im Sinne einer Trendfortsetzung.

Erst ein Rücksetzer unter 105 USD per Tagesschluss macht ein so genanntes False - Break wahrscheinlich. In dem Falle wären schnell wieder Kurse unter 100 USD denkbar bei den Anteilsscheinen des Sportartikelherstellers.

Nike Aktie (Chartanalyse Tageschart)

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Henry Philippson, Technischer Analyst)