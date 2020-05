Noratis: Fokusverschiebung auf Portfoliowachstum

Nach Darstellung von SMC-Research will die Noratis AG das aktuelle Umfeld verstärkt für Zukäufe nutzen und die eigenen Verkaufsaktivitäten zunächst drosseln. Nach Einschätzung des SMC-Analysten Adam Jakubowski ergebe sich hieraus kurzfristig zwar die Erwartung deutlich niedrigerer Erlöse und Gewinne, doch perspektivisch werde das Unternehmen davon durch eine breitere Wachstumsbasis und eine verbesserte Berechenbarkeit der Erträge profitieren.

Mit der Konzentration auf deutsche Wohnimmobilien in kleineren Städten und Randlagen von Metropolen adressiere Noratis einen attraktiven Markt, in dem das Unternehmen in den letzten Jahren dynamisch und hochprofitabel gewachsen sei. Durch ein Geschäftsmodell, das Elemente aus der Immobilienbestandshaltung und der Projektentwicklung kombiniere, verknüpfe Noratis dabei laut SMC-Research moderate Risiken mit attraktiven Margen.

Trotz der bisherigen Erfolge weise das Geschäftsmodell aber den Nachteil einer starken Abhängigkeit der Geschäftsentwicklung vom Timing und Erfolg der Verkaufsaktivitäten auf. Um dieses Manko zu korrigieren, habe man im Zuge des im März vereinbarten Einstiegs eines neuen, finanzstarken Investors, der Noratis in den nächsten Jahren bis zu 50 Mio. Euro an frischem Wachstumskapital zur Verfügung stellen werde, eine Neujustierung der Strategie beschlossen.

Diese sehe vor, das Portfolio beschleunigt auszubauen, um damit auch dauerhaft die Abhängigkeit von den volatilen Verkaufserlösen etwas zu reduzieren. Diese sollen laut SMC-Research zwar weiterhin die Hauptertragsquelle bleiben, doch mit einem etwas geringeren Gewicht.

Nach Einschätzung von SMC-Research bedeute diese neue Schwerpunktsetzung für dieses Jahr, dass Umsatz und Gewinn deutlich unter dem Niveau der Vorjahre ausfallen werden. Stattdessen wolle Noratis aber das aktuelle Marktumfeld für Zukäufe nutzen, um anschließend auf der Grundlage eines deutlich größeren Immobilienbestandes wieder auf den Wachstumskurs auch beim Umsatz und Ertrag einzuscheren.

Die Analysten bewerten diese Strategieanpassung positiv und gehen davon aus, dass sie sich durch die verbesserte Prognostizierbarkeit der Erträge auch positiv auf die Wahrnehmung der Aktie am Kapitalmarkt auswirken und sie für weitere Investorenkreise erschließen werde. In Verbindung mit dem bisherigen Track-Record, der hohen Profitabilität, der soliden Bilanz, der strategischen und personellen Kontinuität und der von SMC-Research konstatierten deutlichen Unterbewertung spreche das weiterhin für das Urteil „Buy“, das SMC-Research mit dem Kursziel von 28,80 Euro bestätigt hat.

