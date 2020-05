NordLB senkt Fresenius auf 'Halten' - Ziel 40 Euro

HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat Fresenius nach Zahlen von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft und das Kursziel von 58 auf 40 Euro gesenkt. Der Medizinkonzern sei trotz der Coronavirus-Pandemie robust in das Jahr gestartet, schrieb Analyst Holger Fechner in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Krise bringe aber deutliche Unsicherheit hinsichtlich der Geschäftsentwicklung nicht nur in diesem Jahr mit sich./tih/edh

