NordLB senkt Ziel für Deutsche Telekom auf 17 Euro - 'Kaufen'

HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat das Kursziel für Deutsche Telekom von 18,50 auf 17,00 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Der Telekommunikationskonzern zeige sich in der Corona-Krise als Stabilitätsanker und dürfte trotz vorübergehender kleinerer Dellen langfristig vom hieraus beschleunigten Digitalisierungstrend profitieren, schrieb Analyst Wolfgang Donie in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Nach der geglückten Fusion von T-Mobile US mit Sprint stecke auch in den USA noch großes Potential die Telekom. Das Kursziel habe er marktbedingt gesenkt./la/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.05.2020 / 16:06 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.05.2020 / 16:09 / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.