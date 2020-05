Notenbank ist KING

Marktbewegende Meldungen gibt es zum Handelsstart keine. Google und Apple profitieren von positiven Analystenkommentaren und steigenden Kurszielen. Disney akzeptiert wieder Hotelbuchungen für Disney World, mit einer erwarteten Teilöffnung am 1. Juli. Ansonsten sitzt weiterhin die Notenbank am Lenkrad des Aktienmarktes. Wie erwartet, kauft die US-Zentralbank durch ETFs ab diesen Dienstag Unternehmensanleihen auf. Die letzten Wochen zeigen erneut, dass Geldpolitik die Realität der Wirtschaft am Aktienmarkt übertrumpft.