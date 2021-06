NOVAVAX - Chance für die Bullen?

Novavax gab am 14. Juni bekannt, dass ihr Covid-19 Impfstoff eine Wirksamkeit von 90 % habe. Daraufhin sprang die Aktie stark nach oben. Der Sprung führte die Aktie direkt an den Abwärtstrend seit dem Allzeithoch vom 09. Februar 2021 bei 331,68 USD.

Dieser Trend erwies sich allerdings als zu hohe Hürde. Die Aktie wurde innerhalb von drei Tagen auf das log. 61,8 %-Retracement der Rally ab 02. Juni bei 169,88 USD abverkauft. Dort versucht sie sich aktuell wieder zu stabilisieren. Im Bereich dieses Retracements verläuft heute auch der Aufwärtstrend seit 13. Mai 2021.

Dreht die Aktie wieder nach oben?

In der Novavax-Aktie könnte es bereits heute zu einer kurzfristig wichtigen Entscheidung kommen. Dreht sie im Bereich um 169,88 USD nach oben, dann wäre kurzfristig ein Anstieg gen 220 USD möglich. Gelingt ein Ausbruch über den Abwärtstrend seit Februar, wäre eine weitere Rally bis zumindest an den Widerstandsbereich zwischen 300,20 USD und 331,68 USD möglich. Sollte der Wert allerdings unter 169,88 USD abfallen, würde sich das Chartbild eintrüben. Aber erst ein Rückfall unter 158,02 USD wäre ein klares Verkaufssignal würde auf Abgaben in Richtung 117,12 USD oder sogar 100 USD drohen.

Fazit: Die Novavax-Aktie ist an dieser Stelle ein interessanter Tradingkandidat, da sich hier ein sehr gutes CRV (Chance-Risiko-Verhältnis) bietet. Allerdings ist davon auszugehen, dass die Trefferquote eher klein sein wird.

Novavax Inc.

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst)