Nur ein kurzes DAX-Rekordhoch

Tagesziel Rekordhoch erreicht

Über der 14.000 notierten wir bereits am Montag. Gestern gab es noch einen Aufschlag und heute standen die Chancen am Morgen bereits bestens, das Allzeithoch neu zu definieren. Genau darüber sprachen wir mit unserem Händler in dieser Aufzeichnung:

Mit Schwung begann der Mittwoch und strebte hier auf ein neues Rekordhoch zu. Dieses wurde in den ersten Handelsstunden erreicht. Mit 14.197 Punkten ist dieses Level nun erstmalig in der DAX-Geschichte beschritten worden.

Treiber waren die Lockerungen im Lockdown seitens der Bundesregierung und die anhaltende Vorfreude auf das US-Konjunkturpaket. Doch lange hielt die gute Laune jedoch nicht. Im Vorfeld des US-Arbeitsmarktberichts der ADP-Agentur fielen die Kurse leicht zurück und bekamen dann entsprechenden Druck durch die Zahlen selbst.

Wie ADP mitteilte, hatten die US-Unternehmen im Februar viel weniger Stellen aufgebaut, als im Vorfeld erwartet wurde. Die Privatwirtschaft konnte in Summe 117.000 Arbeitsplätze schaffen und verfehlte dabei die Erwartungen von 177.000 deutlich. Auch zum Januar, in dem noch 195.000 neue Stellen gemeldet wurden, war dies ein deutlicher Abschwung.

Darüber referierte Andreas Bernstein am Nachmittag:

Entsprechend stark fielen die Kurse am Nachmittag. Die 14.000 wurde im DAX kurzfristig unterschritten, auf Schlusskursbasis jedoch wieder erobert.

In Summe blieb ein kleines Plus zurück und folgende Rahmendaten:

Eröffnung 14.130,86 Tageshoch 14.197,49 Tagestief 13.979,73 Vortageskurs 14.039,80 Schlusskurs 14.080,03

Das Chartbild zeigt den Rücklauf vom neuen Rekordhoch, aber auch die dynamische Erholung zurück über 14.000 Punkte auf:

Auf Wochensicht ist der Index weiterhin im Gewinn und hat den dritten Plustag verzeichnet.

Welche Aktien standen im DAX-Handel heute im Fokus?

Aktien-Bewegungen im DAX

Das Thema Konjunkturerholung nach dem Lockdown war im DAX die Triebfeder. Daher profitierten in erster Linie die Autobauer und Zulieferer. Eine Volkswagen, BMW oder Continental standen an der Spitze des Aktien-Rankings.

Ein Thema waren die Zahlen der Allianz. Deutschlands größter Versicherer musste einen Gewinneinbruch von 15 Prozent auf knapp 1,7 Milliarden Euro vermelden. Immerhin waren vielen Sachversicherungen insbesondere für Betriebsschließungen in der Pandemie-Zeit ausgezahlt worden. Dabei sank der Umsatz nur um 2,8 Prozent auf 40,8 Milliarden Euro.

Mit den Lockerungen der Regierung wurden heute die so genannten Corona-Aktien verkauft. Delivery Hero gehörte zu den schwächsten Werten im DAX, HelloFresh zu den schwächsten Werten im MDAX.

Alle Tops und Flops aus dem DAX sehen Sie hier geordnet:

Wie wirkte sich dieser Handelstag auf das mittelfristige Chartbild aus?

Mittelfristiges DAX-Chartbild

Der Dax hat die 14.000 weiter verteidigt und mit dem neuen Allzeithoch erst einmal gezeigt, dass es weiteres Momentum auf der Oberseite gibt. Doch dieser Bereich ist von Widerständen durchdrungen, wie das mittelfristige Chartbild aufzeigt:

Ob diese runde Marke im weiteren Wochenverlauf halten wird, besprechen wir Morgen mit Ingmar Königshofen am Morgen.

Schalten Sie gerne wieder gegen 8.30 Uhr auf dem youtube-Kanal der LS-Exchange ein.

