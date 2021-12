 Nutzung von Data Analytics – Deutschland schließt allmählich zu Europa auf

Laut ISG Provider Lens™ wächst der Bedarf an digitaler Transformation in der deutschen Wirtschaft, wenngleich Pandemie, Fachkräftemangel und Infrastrukturprobleme den Wandel spürbar hinauszögern

Deutschland liegt bei der digitalen Transformation und der Nutzung hochentwickelter Analysedienste hinter den meisten europäischen Ländern zurück, gewinnt aber allmählich an Auftrieb, so zwei neue Studien, die heute von der Information Services Group (ISG) (Nasdaq: III), einem führenden, globalen Marktforschungs- und Beratungsunternehmen im Technologie-Segment, veröffentlicht wurden.

Die Studien „2021 ISG Provider Lens™ Analytics Services for Germany“ und „2021 ISG Provider Lens™ Analytics – Platforms and Solutions for Germany 2021“ zeigen, dass Fähigkeiten zur Datenanalyse Unternehmen zwar effizienter und innovativer machen, dass aber verschiedene Faktoren den Erwerb dieser Fähigkeiten in deutschen Unternehmen verzögern. Zu diesen Hindernissen gehören der Mangel an Fachkräften, der Rückstau vorrangiger Investitionen sowie Infrastrukturprobleme – wie zum Beispiel unzureichende Möglichkeiten, um Fahrzeuge für Logistikanalysen ununterbrochen zu verfolgen.

„In einer wachsenden Zahl von Branchen erkennen Unternehmen die Vorteile, wenn sie Mitarbeitern unterschiedlichster Ebenen hochentwickelte Analytik an die Hand geben", sagt Andrea Spiegelhoff, Partnerin bei ISG EMEA in Deutschland. „Während diese Überzeugung in Deutschland bislang eher langsam herangereift ist, beschleunigt eine Reihe neuer Trends die Marktentwicklung jetzt auch hierzulande."

Beispielsweise machen Start-ups mit attraktiven Einzellösungsansätzen von sich reden, die die Portfolios etablierter Full-Service-Anbieter in den Hintergrund drängen könnten, heißt es in den Berichten. Darüber hinaus können Innovationsförderprogramme, die zum Beispiel im Kontext des Forschungsförderungsgesetzes aufgelegt werden, neue Analyseprojekte nach vorne bringen.

In der Zwischenzeit begegnen die Anbieter von Analysedienstleistungen dem Fachkräftemangel durch hochqualifizierte Nearshore- und Offshore-Aktivitäten, heißt es in den Berichten. Indische Anbieter haben einen beträchtlichen Marktanteil in Deutschland; auch andere weltweit tätige Anbieter sind deutlich gewachsen. Um ihre Marktposition weiter auszubauen, sollten sich die internationalen Anbieter nun verstärkt auf die spezifischen Bedürfnisse der deutschen Kunden einstellen, indem sie geeignete lokale Mitarbeiter einstellen, Deutsch als Verhandlungssprache verwenden und lernen, die Bedürfnisse der lokalen Unternehmen besser zu verstehen, so ISG.

Während die Coronakrise einige Unternehmen in Deutschland und anderen Märkten dazu veranlasste, Projekte zur digitalen Transformation zu verschieben, haben in einigen Fällen Datenanalyselösungen den Organisationen geholfen, die Auswirkungen der Pandemie zu bewältigen, heißt es in den Berichten. So haben Anbieter beispielsweise Dienste bereitgestellt, die Kunden dabei halfen, Risiken wie die Unterbrechung ihrer Lieferkette zu analysieren und Gegenmaßnahmen zu ergreifen.

Wie auch in anderen Ländern können Unternehmen in Deutschland sowohl ihre Geschäftsergebnisse als auch ihre Wettbewerbsfähigkeit verbessern, indem sie den Zugang zu Datenanalysen demokratisieren, so ISG. Die Projektbeteiligten sollten in der Lage sein, Datenanalyseaufgaben entsprechend ihrer Rolle durchzuführen, wie etwa die Analyse von Szenarien und unternehmensweiten Metriken, unter Verwendung von Low-Code oder No-Code Entwicklungsumgebungen. Einige Anbieter bieten diese Umgebungen bereits an und ermöglichen es den Endbenutzern, Daten durch Drag-and-Drop, Point-and-Click, Abfragen in natürlicher Sprache und andere Tools zu sammeln und zu präsentieren.

Weltweit suchen Unternehmen in einer wachsenden Zahl von Branchen nach hochentwickelten Analysetools, um ihren Umsatz und ihr Ergebnis zu verbessern, so ISG. Während sich der Einsatz von Analysen früher auf Banken, Versicherungen, Finanzdienstleister und große Unternehmen mit speziellen Anforderungen konzentrierte, haben auch Unternehmen im Gesundheitswesen, im Einzelhandel, in der Konsumgüterindustrie, in der Fertigung und in anderen Bereichen damit begonnen, Datenanalysen auf breiterer Basis einzusetzen.

Die Vergleichsstudie „2021 ISG Provider Lens™ Analytics Services for Germany“ bewertet die Fähigkeiten von 37 Anbietern in drei Marktsegmenten: Data Lifecycle Management Services, Data Science Services und Data Engineering Services.

Die Studie stuft Accenture, Alexander Thamm, Atos, Capgemini, DXC Technology und IBM in allen drei Segmenten als „Leader“ ein. *um (Orange Business Services), Cognizant, Deloitte, Infosys, PwC und STATWORX erhalten diese Auszeichnung in je zwei Marktsegmenten. GFT, Infomotion, NTT DATA und Tech Mahindra in jeweils einem.

Zudem werden Blue Yonder, Data Insights und Wipro in je einem Marktsegment als „Rising Star“ bezeichnet. Nach Definition von ISG handelt es sich dabei um Unternehmen mit vielversprechendem Portfolio und hohem Zukunftspotenzial.

Bearbeitete Versionen der Studie sind bei Capgemini und *um (Orange Business Services) erhältlich.

Die Vergleichsstudie „2021 ISG Provider Lens™ Analytics – Platforms and Solutions for Germany“ bewertet die Fähigkeiten von 32 Anbietern in zwei Marktsegmenten: Data Preparation & Integration Platforms sowie Self-Service & BI Solutions.

In beiden Marktsegmenten stuft die Studie SAP, SAS und TIBCO als „Leader“ ein. Alteryx, datapine, eoda, Hitachi Vantara, IBM, Informatica, Microsoft, Qlik, Tableau, Talend und Teradata bekommen die Auszeichnung in je einem Segment.

Darüber hinaus werden Altair und Denodo in je einem Marktsegment als „Rising Star“ bezeichnet.

Die Studien „2021 ISG Provider Lens™ Analytics Services for Germany“ und „2021 ISG Provider Lens™ Analytics – Platforms and Solutions for Germany“ sind für Abonnenten sowie für den sofortigen Einzelkauf verfügbar.

