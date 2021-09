NVIDIA - Auf Konsolidierungskurs

Die Nvidia-Aktie legte in den letzten Monaten eine steile Rally hin. Am 02. Juni 2021 gelang der Ausbruch über eine obere Pullbacklinie über die Hochpunkte aus dem September 2020 und April 2021. Dieser Ausbruch aktivierte ein rechnerisches Ziel bei 228,16 USD aktiviert. Dieses Ziel wurde am 30. August mit dem aktuellen Allzeithoch bei 228,30 USD fast centgenau abgearbeitet.

Seit diesem Hoch konsolidiert der Wert. Dabei nähert er sich einem Zwischenhoch bei 208,75 USD an. Aus der Konsolidierung nach diesem Zwischenhoch ist noch ein Ziel bei 243,89 USD offen.

Bald wieder aufwärts?

Die Nvidia-Aktie kann kurzfristig noch etwas konsolidieren und dabei auf 208,75 USD abfallen. Dort könnte der Wert wieder nach oben abdrehen und in Richtung 228,30 USD und später 243,89 USD ansteigen. Sollte der Wert allerdings stabil unter 208,75 USD abfallen, müsste mit einem weiteren Rücksetzer gen 178,67 USD gerechnet werden.

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)