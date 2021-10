NVIDIA - Ausbruch geschafft?

Die Nvidia-Aktie befindet sich in einer langfristigen Aufwärtsbewegung. Im Rahmen dieser Bewegung kletterte die Aktie am 30. August 2021 auf ihr aktuelles Allzeithoch bei 230,43 USD.

Nach diesem Hoch setzte eine Konsolidierung ein, welche zu einem Tief bei 195,55 USD führte. Damit näherte sich der Wert dem Aufwärtstrend seit März 2020 stark an.

Zuletzt erholte sich der Aktienkurs wieder. Am Freitag kam es sogar zum Ausbruch über den kurzfristigen Abwärtstrend. Allerdings bildete die Aktie dabei nur eine sehr kleine Kerze aus. Die Aktie zeigte als beim Ausbruch bisher noch keine Dynamik. Der gebrochene Abwärtstrend liegt heute bei 216,48 USD.

Startschuss für neue Rally gefallen?

Der Ausbruch über den kurzfristigen Abwärtstrend ist so knapp und mit so wenig Dynamik, dass er bisher nicht als Kaufsignal gelten kann. Daher braucht es noch eine Bestätigung. Kommt es zu dieser, dann könnte die Nvidia-Aktie zu einem weiteren Anstieg in Richtung 243,92 USD.

Sollte der Wert allerdings unter 213,22 USD abfallen, könnte es zu einem Test des Konsolidierungstief bei 195,55 USD kommen.

Traden wie ein PROfi mit Guidants PROmax. Drei Musterdepots (Trading-Depot, Investment-Depot, Weygand-Depot). 13 Experten mit verschiedenen Schwerpunkten. Inclusive Aktien-Screener und Godmode PLUS. Jetzt abonnieren!

NVIDIA - Aktie

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)