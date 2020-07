Oddo BHF senkt Ziel für Metro AG auf 7,50 Euro - 'Reduce'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Oddo BHF hat das Kursziel für Metro AG vor Zahlen zum dritten Geschäftsquartal von 8 auf 7,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Reduce" belassen. In Anbetracht der Viruskrise sei ein bedeutender Quartalsverlust zu erwarten, schrieb Analyst Laurence Hofmann in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er reduzierte seine Jahresschätzungen für den Handelskonzern. Eine Erholung werde wohl eine Herausforderung./tih/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2020 / 07:51 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2020 / 08:00 / MESZ

