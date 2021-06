Ölkonzern OMV verkauft slowenisches Tankstellennetz an ungarische MOL

Wien (Reuters) - Der österreichische Öl- und Gaskonzern OMV hat sich mit der ungarischen MOL Group[MOLB.BU] über den Verkauf seiner slowenischen Tankstellen geeinigt.

Der Kaufpreis für die 120 Tankstellen sowie das Kundengeschäft in Slowenien belaufe sich auf 301 Millionen Euro, teilte die OMV am Dienstag mit. Als Teil der Vereinbarung werde MOL ausstehende Leasingverpflichtungen übernehmen, hieß es. Der Kaufpreis resultiere in einem Unternehmenswert von 346 Millionen Euro.

Mit der Trennung ihres slowenischen Tankstellennetzes kommt die OMV einen weiteren Schritt bei ihren angekündigten Verkäufen von Unternehmensteilen im Volumen von zwei Milliarden Euro voran. "Diese Veräußerung reduziert nicht nur den Verschuldungsgrad signifikant, sie bedeutet auch eine weitere strategische Optimierung unseres Portfolios", sagte Konzernchef Rainer Seele.