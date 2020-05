Old Republic zahlt seit 79 Jahren eine Dividende

Der amerikanische Versicherer Old Republic International Corporation (ISIN: US6802231042, NYSE: ORI) zahlt eine Dividende in Höhe von 21 US-Cents je Aktie für das zweite Quartal 2020 aus. Aktionäre erhalten die Auszahlung am 15. Juni 2020 (Record date: 5. Juni 2020).

Auf das Gesamtjahr hochgerechnet wird eine Dividende von 0,84 US-Dollar je Aktie ausgeschüttet. Die aktuelle Dividendenrendite liegt beim derzeitigen Börsenkurs von 15,14 US-Dollar (Stand: 7. Mai 2020) bei 5,55 Prozent. Das Unternehmen aus Chicago zahlt seit 79 Jahren ununterbrochen eine Dividende aus. In den letzten 39 Jahren wurde die Ausschüttung jährlich angehoben. Unter dem Dach der Holding Old Republic International Corporation operieren verschiedene Versicherungskonzerne. Im ersten Quartal des Fiskaljahres 2020 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 1,65 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 1,50 Mrd. US-Dollar), wie am 23. April 2020 berichtet wurde. Unter dem Strich stand ein Verlust von 604,8 Mio. US-Dolar nach einem Gewinn von 412,2 Mio. US-Dollar im Vorjahr. Seit Jahresbeginn 2020 liegt die Aktie an der Wall Street mit 32,32 Prozent im Minus. Die derzeitige Marktkapitalisierung beträgt 4,6 Mrd. US-Dollar (Stand: 7. Mai 2020). Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de