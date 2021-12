Omikron verdirbt TUI-Kunden den Kreuzfahrt-Urlaub am Kap

Kapstadt/Frankfurt (Reuters) - Die Ankunft eines TUI-Kreuzfahrtschiffes in Kapstadt sollte am Dienstag als Saisonstart nach fast 20 Monaten Anlegeverbot in Südafrika gefeiert werden.

Doch das Auftauchen der Omikron-Virusvariante machte den Plan zunichte. Die MS Europa der TUI-Tochter Hapag-Lloyd Cruises war mit Hunderten Gästen an Bord unterwegs von Luderitz in Namibia nach Kapstadt. Ein Teil der Passagiere sei von Bord gegangen, um direkt nach Hause zu fliegen, sagte Wrenelle Stander, Chefin der Agentur für Tourismus, Handel und Investitionen der westlichen Kapregion Südafrikas. Die Passagiere hätten planmäßig die Reise beendet, erklärte eine Sprecherin von Hapag-Lloyd Cruises. Passagiere und Crew der in Kürze anschließenden Schiffsreise nach Mauritius könnten keine Landausflüge in Kapstadt machen. Auf ursprünglich geplante Stationen in Namibia und Südafrika werde verzichtet. Für dieses Jahr seien mit der Flotte außerdem keine Aufenthalte in der Region ums Kap mehr geplant. Mit den verschärften Reiseauflagen in Europa und den Vereinigten Staaten gegenüber dem südlichen Afrika brechen dem Tourismus des Landes die wichtigsten Besucher-Quellmärkte weg. Die südafrikanische Regierung protestierte gegen die aus ihrer Sicht ungerechtfertigten Restriktionen. Die Pandemie hat den Wirtschaftssektor nach Schätzungen von Behörden 75.000 Jobs gekostet. "Das war ein Hammerschlag für den wichtigsten Arbeitsplatzmotor der Provinz - genau jetzt, wo wir eine Erholung brauchen", sagte Provinzregierungschef Alan Winde.