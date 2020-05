OneStream Software brilliert bei BARC-Umfrage zu Produkten für Planung und finanzielles Leistungsmanagement

Erreicht 38 Top-Platzierungen, 9 ‚Perfect 10‘-Bewertungen und 97 % Weiterempfehlungen bei „The Planning Survey 20“

OneStream Software, LLC, ein führender Anbieter moderner Corporate Performance Management (CPM)-Lösungen für mittlere bis große Unternehmen, erreicht bei der jährlich durchgeführten Studie The Planning Survey des Business Application Research Center (BARC) in seinen beiden Vergleichsgruppen – Financial Performance Management-Lösungen und nordamerikanische Anbieter – weiterhin hervorragende Ergebnisse.

OneStream erzielte bei der BARC-Umfrage „The Planning Survey 20“ 38 Top-Platzierungen in 60 Kategorien. Dies bedeutet eine deutliche höhere Anzahl an Spitzenplätzen von OneStream gegenüber dem Vorjahr, neben 9 „Perfect 10“-Wertungen. Darüber hinaus erhielt das Unternehmen ein nahezu perfektes Ergebnis von 97 % bei Produktzufriedenheit, Weiterempfehlung und Preis-Leistungs-Verhältnis.

„Die CPM-Plattform von OneStream besticht durch ihren modernen, einheitlichen Ansatz, von dem zahlreiche Kunden bereits profitieren. Das Produkt wird kontinuierlich verbessert und weiterentwickelt, und den Kunden steht ein starkes Supportteam zur Seite. Dies hat dazu geführt, dass OneStream seine Leader- und Top-Scores in jedem aufeinander folgenden Jahr steigern konnte. Die hervorragende Weiterempfehlungsquote des Anbieters von 97 Prozent spricht für sich selbst“, so Dr. Christian Fuchs, Head of Data and Analytics Research, BARC.

Planning Survey 20 untersucht das Feedback der Anwender zu Planungsprozessen und Produktauswahl und basiert auf den Ergebnissen der weltweit größten und umfassendsten Umfrage unter Anwendern von Planungssoftware, die zwischen November 2019 und Februar 2020 durchgeführt wurde. 1.406 Teilnehmer in 57 Ländern bieten Einblicke zu 30 Indikatoren (KPIs), darunter Geschäftsvorteile, Projekterfolg, Geschäftswert, Weiterempfehlung, Kundenzufriedenheit, Kundenerfahrung, Planungsfunktionalität und Wettbewerbsfähigkeit.

OneStream erhielt von 30 Kriterien (KPIs) 9 ‚Perfect 10‘-Werte bei:

Benutzerfreundlichkeit

Prognosenerstellung

Planungsinhalt

Preis-Leistungs-Verhältnis

Weiterempfehlung

Produktzufriedenheit

Arbeitsablauf

Vertriebserfahrung

Gesetzliche Konsolidierung

Innerhalb seiner beiden Vergleichsgruppen erreichte OneStream zudem 15 führende Platzierungen, etwa bei Wettbewerbsfähigkeit, geschäftsfaktorbasierter Planung, Flexibilität und Berichterstellung/Analyse sowie Selfservice.

„OneStream ist hocherfreut über das Ergebnis von 38 Top-Platzierungen, darunter 9 ‚Perfect 10‘-Wertungen, bei der Planning Survey 20 von BARC. Das positive Feedback bestärkt uns in unserem Ziel, einen hundertprozentigen Kundenerfolg zu erzielen, und unseren Anstrengungen, erstklassige Planungs- und Analysefähigkeiten bereitzustellen, die Finanzteams dabei unterstützen, die heutigen Herausforderungen mit der erforderlichen Flexibilität und Agilität bewältigen zu können“, kommentiert Tom Shea, CEO bei OneStream.

Lesen Sie hier den Bericht rund um die Highlights von OneStream.

Über OneStream Software

OneStream Software ist Anbieter einer marktführenden CPM-Lösung (Corporate Performance Management), die die finanzielle Konsolidierung, Planung, Berichterstattung, Analyse und Finanzdatenqualität für komplexe Organisationen vereinheitlicht und vereinfacht. Die einheitliche Plattform von OneStream kann in der Cloud oder vor Ort bereitgestellt werden. Sie gestattet es Unternehmen, das Finanzwesen zu modernisieren, mehrere Altanwendungen zu ersetzen und die Gesamtbetriebskosten für Finanzsysteme zu senken. Dank OneStream benötigen Finanzabteilungen weniger Zeit für die Datenintegration und Systemwartung. So steht mehr Zeit für die Steigerung der Performance des Unternehmens zur Verfügung.

Der OneStream XF MarketPlace bietet herunterladbare Lösungen, mit denen die Kunden den Wert ihrer CPM-Plattform problemlos erweitern können, um sich schnell an die veränderlichen Anforderungen der Finanz- und Betriebsabteilung anzupassen. OneStream ist in den Ranglisten „2019 Inc. 5000“ und „Deloitte 2019 Technology Fast 500“ der am schnellsten wachsenden Unternehmen Nordamerikas gelistet. Nähere Informationen unter www.onestreamsoftware.com

Über The Planning Survey 20

The Planning Survey 20 wurde von BARC zwischen November 2019 und Februar 2020 durchgeführt. Insgesamt 1.406 Teilnehmer aus allen Regionen der Welt beantworteten einen Fragenkatalog zu ihrer Planungssoftware. Die Umfrage ermöglicht einen Vergleich zwischen 22 führenden Planungssoftware-Produkten anhand von 30 Kriterien, darunter Geschäftswert, Kundenzufriedenheit, Kundenerfahrung und Planungsfunktionalität. Weitere Informationen finden Sie unter www.bi-survey.com.

Über BARC

Das Business Application Research Center (BARC) ist ein Anbieter von Branchenanalysen und Beratungsdienstleistungen im Bereich von Unternehmenssoftware mit den Schwerpunkten Business Intelligence/Analytik, Datenmanagement, Enterprise Content Management (ECM), Customer Relationship Management (CRM) und Enterprise Resource Planning (ERP).

Seit mehr als 20 Jahren unterstützen BARC-Analysten Unternehmen bei Strategie-, Organisations-, Architektur- und Softwareevaluierungen. Weitere Informationen sind verfügbar unter www.barc-research.com

