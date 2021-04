Onlinehändler Berlin Brands Group will mit 240 Mio Dollar in USA expandieren

Berlin (Reuters) - Der Online-Einzelhändler Berlin Brands Group (BBG), zu dem Marken wie Auna, Klarstein oder Blumfeldt gehören, will mit frischem Geld in die USA expandieren.

Ingesamt stünden über syndizierte Kredite 240 Millionen Dollar zur Verfügung, teilte das Berliner Unternehmen am Dienstag mit, das früher unter dem Namen Chal-Tec agierte. Unicredit, Deutsche Bank und Commerzbank sind dabei Teil des Konsortiums, das das Darlehen bereitstellt. Mit dem Kapital will BBG, das im vergangenen Jahr 334 Millionen Euro umsetzte, weitere Online-Marken aufkaufen und in die eigene Plattform integrieren.

Dabei hält die Firma vor allem in den USA nach Händlern Ausschau, die vorwiegend auf Amazon einen Jahresumsatz zwischen einer und 100 Millionen Dollar machen. Über den Marktplatz des weltgrößten Onlinehändlers vertreibt BBG, das über 120.000 Quadratmeter Lagerflächen in Europa, Asien und den USA verfügt, viele Produkte, nutzt aber auch andere Kanäle. Ein ähnliches Geschäftsmodell verfolgt der US-Konkurrent Thrasio, der verstärkt auch in Europa aktiv ist.