onvista-Börsenfuchs: „Cyber-Security“ und „eHealth“ sind total spannend

Hallo Leute! Es wird viel diskutiert über moderne Anlageziele. Und für das Investment an den Aktienmärkten werden aus Branchen übergeordnete Themen definiert. Profis sind längst auf diesem Trip. Investmentgesellschaften bieten immer mehr entsprechende Fondsvarianten an. Trotz vieler Veröffentlichung habe ich inzwischen aber den Eindruck gewonnen, dass ein großer Teil der deutschen Privatanleger noch nicht dabei ist, noch nicht (oder nur ganz am Rand) in wirklich innovative oder sogar disruptive Unternehmen investiert. Hey, verpasst nicht solche Chancen!

Vorschlag: Man kann ja den „Core-Satellite-Ansatz“ nutzen und um einen klassischen, soliden Aktienkern (= Core) herum ein paar Ergänzungslagen (= Satelliten) mit speziellen Themenfonds aus Gebieten wie Klima- und Umweltschutz, Künstliche Intelligenz (KI), Infrastruktur u. ä. ansiedeln. Aktuelle Empfehlungen kommen wieder mal von Schweizer Seite. Zwei besonders spannende Ziele, die ich gern aufgreife, beschreibt Swisscanto Invest.

Fast täglich ist von Hacker-Angriffen auf Unternehmen zu lesen. Die Digitalisierung ist vor allem ein Segen, aber eben auch ein Fluch. Denn die Cyber-Kriminalität nimmt in hohem Maß zu. Für Unternehmen bedeuten diese Entwicklungen, dass Cyber-Security enorm an Bedeutung gewinnt. Der Schutz digitaler Daten gehört heute und vor allem künftig zu den wichtigsten Unternehmensaufgaben. Daraus resultieren Anlagechancen im Segment Cyber-Security.

IT-Sicherheitsdienstleister dürften angesichts der Zunahme und Professionalisierung von Cyber-Attacken über volle Auftragsbücher verfügen und entsprechend wachsen. Interessant können im Zusammenhang mit Cyber-Kriminalität auch Rückversicherer sein, die bei Datenverlust einspringen oder auch Service bieten nach einer erfolgten Attacke. Daneben sehen Experten im IT-Bereich aktuell Chancen bei IT-Services.

Das breite Feld Gesundheitswesen - von Pharma bis zur Medizintechnik - ist für mich eines der ganz großen Themen. Weltweit. Dabei ist für Anleger auch das Teilgebiet „eHealth“ ein besonders wichtiger Innovationstreiber. Denn die sich abzeichnenden Ausgabensteigerungen für Gesundheitskosten können nur begrenzt werden, wenn die Arbeitsproduktivität und die Effektivität der Behandlungen steigen und Ineffizienzen vermieden werden. Zur Erschließung dieses Einsparpotenzials müssen Prozesse optimiert und Investitionen getätigt werden. Hier setzen so genannte eHealth-Systeme an, die durch den Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnologien Prozesse und Akteure im Gesundheitswesen unterstützen und vernetzen, an. eHealth-Systeme, welche die Interaktion mit Patienten unterstützen, finden sich in der Form von Systemen, die online, per App oder telefonisch Beratungsgespräche mit Patienten durchführen oder unterstützen, Termine reservieren oder in Kooperation mit verschiedenen medizinischen Geräten etwa zur Fernüberwachung von Patienten eingesetzt werden.

Insgesamt dürften laut Swisscanto im Jahr 2020 weltweit über 230 Milliarden Dollar Umsatz mit eHealth-Systemen gemacht worden sein. Daneben erwirtschaften die großen Krankenkassen Umsätze von geschätzten 150 Milliarden mit eHealth-Systemen, die sie zum Teil selbst entwickelt haben. Und der globale Umsatz von Online-Apotheken wird gegenwärtig auf 65 Milliarden Dollar geschätzt. Diese Zahlen unterstreichen das Potenzial und damit auch die Anlagechancen im eHealth-Bereich.

Bleibt gesund und macht weiter mit, meine Freunde, und denkt neben eHealth auch ans Impfen!