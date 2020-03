onvista-Börsenfuchs: Der Crash-Modus – Heizöl statt Aktien kaufen!

Hallo Leute! Ein schwarzer Montag in zweifacher Hinsicht: Der beschleunigte Absturz des Dax in den ersten Handelsminuten ist so nur von den Crash-Propheten (die andauernd einen Crash ankündigen, um sich irgendwann selbst loben zu können) erwartet worden. Gleichzeitig gibt es einen beispiellosen Preisrückgang beim Rohöl. Selbst namhafte technische Analysten, die bisher eher zu vorsichtigen Optimismus neigten, wechseln erst mal ins Bärenlager und schreiben enttäuscht: Die Stimmung an den globalen Börsenplätzen bleibt extrem nervös (= noch eine vornehme Formulierung). Der Aktienmarkt geht nun in einen Crash-Modus über. Der Dax kann weiter bis auf 10.279 Punktemarke stürzen, danach vielleicht sogar in Richtung 9.300 Punkte!

Für kurz- bis mittelfristige Anleger gilt: Die Börsen müssen sich jetzt erst mal richtig „auskotzen“ (ein gängiger Begriff unter den Profis). Vorher kann man Privatanlegern nicht ernsthaft Rückkäufe empfehlen, es sei denn aus dem Topf (= Depot) mit Spekulationskohle. Gold steht natürlich weiter auf der Kaufliste ganz oben. Schwarzes Gold auch - Öl aber nicht als Anlage, sondern für die Heizung. Jetzt seine Tanks vollzumachen (wer wie ich eine olle Ölheizung hat), kann kein Fehler sein.