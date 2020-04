onvista-Börsenfuchs: Gesundheit könnt Ihr auch an der Börse kaufen

Hallo Leute! Die Virologen und unser Gesundheitsminister geben sich einigermaßen zufrieden (aber ausdrücklich nicht euphorisch), legen heute Zwischenbilanzen mit „positiven Tendenzen“ vor. Ein leises Hurra! Und im arg gebeutelten Ami-Land hat selbst das Trump-eltier einschließlich Berater(in) gerafft, was Covid-19 bedeutet und welche schlimmen Folgen die Pandemie für die Menschheit hat. Die Börse ist zwar noch wacklig und schaukelt hin und her, hält sich aber voll gut im Bereich der Kurserholung seit Mitte März. Sind Wirtschaft und Märkte damit übern Berg? Nee, glaub ich nicht. Denn die naturgemäß zeitversetzte Nachrichtenlage über Konjunktur und Unternehmensgewinne kann sich nicht parallel zu ermutigenden Meldungen über die Eindämmung der Pandemie verbessern. Im Gegenteil, da drohen im Jahresverlauf noch böse Überraschungen.

Deswegen überrascht es mich, wie (und zunehmend) bullisch viele Anlagestrategen inzwischen sind. Dagegen gibt’s nur wenige warnende Stimmen. Ein Beispiel, das ich gern weitergebe, liefert mir das Research von M.M. Warburg, deren aktuelles Fazit lautet: Wir halten deutsche Aktien im Moment für zu teuer, um schon jetzt Investments zu tätigen. Lieber abwarten und Tee trinken. Unter fundamentalen Gesichtspunkten spricht vieles dafür, dass es mit hoher Wahrscheinlichkeit in absehbarer Zeit noch günstigere Einstiegskurse geben wird.

Wie immer gibt’s aber auch Sonderbewegungen und Ausreißer. Und Gesundheit ist ein Thema, das schon seit einiger Zeit ziemlich hoch im Kurs steht. Jetzt kommt eine volle Spritze Virus-Therapie-Fantasie dazu. Gestern hat die kalifornische Gilead Sciences an der Wall Street für Furore gesorgt: Hoffnung auf ein Corona-Medikament lässt die Aktie von Gilead Sciences steil nach oben springen. Auf Zehn-Jahres-Sicht weist die Aktie von Gilead einen deutlichen Kursgewinn von durchschnittlich +17,3% jährlich aus. Ein Investment in Höhe von 10.000 US-Dollar wäre damit auf 49.108 US-Dollar gestiegen.

Auf den Healthcare-Sektor hatte ich in der Vergangenheit schon wiederholt hingewiesen - jetzt kommt stimulierend hinzu, dass überall wie verrückt nach Mitteln gegen Krebs und Viren wie Corona geforscht wird. Riesenchancen für zahlreiche Unternehmen von Ost nach West. Aber wie immer stehen überdurchschnittlichen Chancen auch entsprechende Risiken gegenüber. Vor allem dann, wenn die Börsenkurse jubelnd davonrasen, die Fantasie wegen eines Wirkstoffs Monate später aber enttäuscht wird. Trotzdem, Ihr könnt durch entsprechendes Stockpicking oder spezielle Aktienfonds Gesundheit an der Börse einkaufen, meine Freunde, und das echt langfristig, also weit über die aktuelle Pandemie-Bekämpfung hinaus. Auch in Europa haben wir einige große und kleine Kandidaten für ein „Gesundheitsdepot“.

Und bei uns in Deutschland empfehle ich (nur ein Beispiel), mal einen Blick auf den Chart von Carl Zeiss Meditec zu werfen.

Passt auf Euch auf, Leute, und bleibt ja gesund!