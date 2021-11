onvista-Chartzeit: Einstiegschancen in Blackrock und Chevron – und startet Valneva jetzt durch?

Replaced by the video

Seit der erneuten Nominierung von Jerome Powell für eine zweite Amtszeit an der Spitze der Fed, zeigen zinssensible Technologie-Aktien teils herbe Rücksetzer. In solchen Situationen ist es wichtig, einen guten Blick dafür zu haben, was die Sektoren sind, die weiter recht unaufgeregt ihre Trends fortsetzen und einzelne Aktien aus diesen Bereichen herauszufiltern, die besonders aussichtsreich sind.

Genau das wird Martin in der heutigen Sendung zeigen. Im Fokus stehen der Finanz-Sektor und der Energie-Sektor. Einen genaueren Blick gibt es in die Charts von BlackRock, Chevron, Advance Auto Parts, Coca Cola und Hannover Rück.