onvista: Der neue Derivate-Bereich ist da! Leistungsfähiger, moderner und vor allem mobiler – für Ihren Erfolg an der Börse

Nach einer Beta-Version, in der wir von Ihnen viele nützliche Tipps erhalten haben, ist es nun soweit. Unser neuer Derivate-Bereich im Web ist seit Dienstag für alle User – auch mobil – online. Im stetigen Dialog mit den Nutzern haben wir unsere Seite weiter optimiert, damit Sie in Zukunft noch schneller zu Ihrem gewünschten Produkt finden. Zum Beispiel über die nun auch mobil verfügbare Funktion „Suche speichern“.

Spielen Sie die aktuelle Marksituation sofort

Sie möchten noch schneller auf die Bewegungen im Dax reagieren? Ab sofort ist dies auch unterwegs kein Problem mehr. Speichern Sie einfach ihre favorisierte Suche für Long oder Short Produkte ab. Dreht der Leitindex in die entsprechende Richtung, dann sind Sie schon mit wenigen Klicks bei dem von Ihnen ausgewählten Produkt. Das können Sie aber nicht nur mit ausgewählten Indizes machen, Sie können auch blitzschnell die entsprechenden Produkte für Ihre favorisierten Einzeltitel aufrufen. Somit können Sie noch schneller auf die Bewegungen an den Märkten reagieren. Speichern Sie einfach die gewünschten Parameter für Ihr gesuchtes Produkt ab und Sie können mit kühlen Kopf durch hektische Marktphasen navigieren.

–>> Zum neuen Derivate-Finder

Mehr Auswahl bei den Filter

Damit Sie noch gezielter zu Ihrem Wunschprodukt gelangen, haben wir unsere einzelnen Filterfunktionen überarbeitet. Sie lassen sich jetzt intuitiver bedienen und über die Funktion „Spalten bearbeiten” können Sie genau die Suchkriterien einstellen, die für Sie wichtig sind. Zudem haben wir auf den Zertifikate-Snapshots die wichtigsten Zertifikate-Kennzahlen übersichtlicher platziert, damit Sie einen schnellen Überblick über das jeweilige Produkt haben. Dafür haben wir unter anderem die Bewertungsschwellen eines Derivats in einem eigenen Segment zusammengefasst.

Optionsscheinrechner komplett überarbeitet

Damit Sie auch wissen, worauf Sie sich einlassen, haben wir unseren Optionsscheinrechner komplett überarbeitet und ihn übersichtlicher gestaltet. Zudem kommen Sie über den Rechner auch direkt in unseren Finder und so auch schneller zu dem passenden Optionsschein für ihr Depot.

–>> Zum neuen Optionsscheinrechner

Wir lassen Sie nicht im Regen stehen

Damit unser Derivatefinder nicht nur ein Tool für Profis bleibt, unterstützen wir auch Anfänger auf dem Weg zum perfekten Produkt. Nutzen Sie einfach unseren Ratgeber Bereich, der sich um Start des Derivate-Bereichs ausführlich mit dem Thema beschäftigt hat. So verschaffen Sie sich einen Überblick über die Möglichkeiten und Vielfalt der Welt der Derivate. Nutzen Sie die Möglichkeit mit unserem fundierten Grundwissen etwas mehr Pfeffer in Ihr Depot zu bringen.

1. Was sind Derivate?

2. Optionsscheine Basiswissen

3. Was sind Anleihen?

4. Was sind Hebelprodukte?

5. Steuern & Derivate

Auf unserem YouTube Kanal finden Sie weitere Informationen:

1. Was sind Knock-out Zertifikate und wie funktionieren Sie?

2. Welcher Zertifikate Emittent ist der richtige für dich?

3. Was sind die wichtigsten Auswahlkriterien bei Knockout Zertifikaten?

4. Ist der Zertifikate Emittent dein Gegner?

5. Die besten Strategien beim Zertifikate Handel

Wir haben noch lange nicht Fertig

Wir möchten täglich besser werden und unser Angebot für Ihren Börsenerfolg ständig aufwerten. Auf diesen Weg möchten wir Sie mitnehmen: Helfen Sie uns onvista weiter zu verbessern und noch besser an Ihre Bedürfnisse anzupassen. Geben Sie uns Ihr Feedback zum neuen Derivate-Finder unter support@onvista.de. So können wir zusammen die besten Produkte für ihre erfolgreiche Performance an der Börse entwickeln.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß und Erfolg mit unserem neuem Derivate-Bereich