Einen Tag verunsichert die neue Corona-Mutation Omikron die Anleger und 24 Stunden später ist Schnäppchenjagd angesagt. Das Bild oder besser gesagt, die Einstellung der Anleger, wechselt fast täglich. Dadurch ergibt sich eine nervenstrapazierende Schaukelbörse. Doch wie fahren Anleger am Besten durch so eine Phase?

Didi macht den Abflug von der Wall Street. In den kommen 6 Monaten soll der Abschied perfekt sein und ein neues Listing an der Börse Hongkong geschafft sein. Damit können sich die Anleger wohl abschminken, dass sie wenigstens den Ausgabepreis von 14 Dollar zurückbekommen. Die eingenommenen 4,4 Milliarden Dollar rückt Didi nicht so schnell wieder raus. Sollte alles so klappen, wie es sich der Uber-Konkurrent vorstellt, dann stellt sich die Frage: Welcher chinesische Konzern geht den gleichen Weg als nächstes?

Elon Musk verkauft weiter fleißig Tesla-Aktien, die Allianz lockt die Anleger mit einer stetig steigenden Dividende und Aurubis erhöht die Prognose.

