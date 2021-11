Replaced by the video

Obwohl der deutsche Leitinex in er vergangenen Woche sein Allzeithoch mehrmals in die Höhe geschraubt hat, hat er unterm Strich keinen großen Sprung gemacht. Nachdem zum Wochenene hin die Corona-Sorgen der Anleger wieder größer geworden sind, hat der Dax in den vergangenen 5 Handelstagen nur etwas mehr als 0,4 Prozent oben drauf gepackt.

Zahlen, Gerüchte und eine Short-Attacke

Heißer ging es da über dem großen Teich zu. Die Berichtssaison hat noch einmal ordentlich für Kursbewegungen bei einigen Titeln gesorgt. Nvidia hat erneut überzeugt und dürfte auf dem Weg sein als nächster Konzern eine Marktkapitalisierung von einer Billion Dollar zu erreichen.

Ein neues Gerücht zu Apple hat die Aktie auf ein neues Allzeithoch gehievt. Das die Zahlen nicht wirklich gepasst haben interessiert keinen Anleger mehr. Bloomberg will herausgefunden haben, wann das Apple-Car auf den Markt kommt.

Standard Lithium ist Opfer einer Short-Attacke geworden und um über 20 Prozent abgestürzt. Der Explorer ist den Anschuldigungen sofort entgegengetreten, aber die Delle ist noch nicht ausgebügelt. Die Geschichte geht wie gewohnt in die Verlängerung.

Wenn Sie wissen möchten welche Werte Warren Buffett neu in das Depot von Berkshire Hathaway gekauft hat, dann erfahren Sie das in der Ausgabe von Dienstag. Lassen Sie die Woche noch einmal Revue passieren mit Mahlzeit.

Viel Spaß dabei!

Freitag: Dax mit neuen Corona-Sorgen - Macys, Curevac, Standard Lithium und neue Apple-Car-Gerüchte sorgen für All-Time-High

Donnerstag: Dax mit neuen Rekord - Nvidia, Visa, Thyssenkrupp, Varta und die Zahlen von Alibaba kommen nicht gut an

Mittwoch: Dax kämpft sich weiter vor - Peloton, Siemens Healthineers, Auto1 und wie lange geht das Kursspektakel bei Rivian noch gut?

Dienstag: Dax gefällt Rekordjagd mittlerweile - Bitcoin, Oatly, Thyssenkrupp und Warren Buffett steigt bei Big Pharma aus

Montag: Dax krabbelt weiter nach oben - Tesla, RWE, Lufthansa, Mynaric und kann sich Nvidia die Arm-Übernahme abschminken?

