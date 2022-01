onvista Mahlzeit: Dax auf dem Weg zu neuen Höhen – Sony, BYD, Daimler, BASF und Valneva-Aktie wird skalpiert

Replaced by the video

Der Dax startet gut ins neue Jahr. Auch heute legt der deutsche Leitindex weiter zu und das Allzeithoch aus 2021 ist schon wieder in greifbarer Nähe. Die Autobauer und der Chemie-Sektor treiben das Börsenbarometer in die Höhe. In Las Vegas beginnt heute die Consumer Electronics Show. Auf der CES präsentiert zu Jahresanfang alles was Rang und Namen hat seine elektronischen Neuheiten. Dazu gehören mittlerweile auch die E-Flitzer und somit gibt es jede Menge Neuigkeiten für die Anleger.

Bereits Dienstag präsentierte Daimler sein neues elektrisches Konzeptauto mit einer Reichweite von über 1.000 Kilometer. Ein Zahl, die bei Anlegern und Analysten große Freude auslöste. VW kann sich auf ein neues Produkt der Intel Tochter Mobileye freuen und kommt dem „Autonomen Fahren“ damit einen weiteren Schritt näher. Ford glänzt mit neuen Produktionszahlen für seinen elektrischen Pick-up und es gibt ein neues/altes Gerücht zum Auto-Partner von Apple.

Aber nicht alle Aktien der weltweiten Autobauer legen heute zu. Die Vertreter aus China müssen heute Verluste von teilweise mehr als 5 Prozent hinnehmen. Sollten Anleger jetzt aussteigen?

Tränen gibt es auch bei den Anlegern, die Impfstoff-Aktien im Depot haben. Die Papiere sind nicht sehr gut ins neue Jahr gestartet. Besonders die Aktie von Valneva hat zum Jahresstart kräftige Verluste verzeichnet. Ein Test aus Hongkong belastet den Kurs. Ist es an der Zeit die Reisleine zu ziehen?

