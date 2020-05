onvista Mahlzeit: Dax beendet furiose Woche – Bayer, Lufthansa, Wirecard und Nel gibt wieder richtig Stoff – Die Woche im Videorückblick

Dem Dax ist zwar am Freitag etwas die Puste ausgegangen, trotzdem kann der deutsche Leitindex auf eine sehr gute Börsenwoche zurückblicken. Über 5 Prozent hat das deutsche Börsenbarometer in den vergangenen 5 Handelstag oben drauf gepackt. In der Spitze ist der Dax sogar über 11.800 Punkte geklettert. Die Corona-Sorgen wurden klar von den weltweiten Lockerungsmaßnahmen verdrängt.

Besonders die total abgestrafte Touristik- und Flugbranche verzeichnete deutliche Kursgewinne. Die Aktie von Tui verdoppelte sich mal eben in 4 Handelstagen und erst dann setzten die ersten Gewinnmitnahmen ein. Kräftig erholen konnte sich auch das Lufthansa-Papier, eher Brüssel seine Meinung zum Rettungspaket des Bundes erklärte. Somit geht die Hängepartie rund um die Rettung der Kranich-Airline in die nächste Runde.

Freitag: Dax-Check: Ist „Bayer-Card“ eine gelungene Kombination im Depot? – Welche Zertifikate passen zu den Werten?

Donnerstag: Dax fängt langsam an nachdenklich zu werden - Infineon, Nordex, Rocket Internet und macht die Lufthansa jetzt einen Rückzieher?

Mittwoch: Stoppt Trump den Höhenflug an den Aktienmärkten noch diese Woche? - Infineon, Deutsche Bank, Nel und Tui verdoppelt sich mal schnell in vier Tagen

Dienstag: Dax nicht zu stoppen? - Wirecard, ServiceNow, Novavax und jubeln die Anleger bei der Lufthansa-Aktie zu früh?

Montag: Dax feiert weiter - Bayer, VW, Sixt und Exasol liefert gelungenen Start auf dem Parkett

