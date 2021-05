onvista Mahlzeit: Dax bekommt wieder Inflationsängste – Vuzix, EON, Va-Q-Tec und Plug Power hilft ein gutes Trading-Update auch nicht mehr

Replaced by the video

Nachdem die US-Techwerte Montag kräftig unter Druck geraten sind, sieht der deutsche Leitindex heute auch rot. Gegen Mittag sind alle 30 Dax-Titel auf der Verlierer-Seite. Neue Inflationssorgen mit steigenden Zinsen machen in den USA wieder die Runde. Die Inflationserwartung in Amerika ist mit 2,73 % so hoch, wie seit 10 Jahren nicht mehr. Besonders zu spüren bekommen diese Ängste die Highflyer des vergangenen Jahres.

Virgin Galactic oder Vuzix bekommen das mit zweistelligen Verlusten erneut deutlich zu spüren. Die Fantasie bei diesen Titeln hat deutlich abgenommen und das sollte auch in den Depots berücksichtigt werden.

Neben EON gibt es besonders in den hinteren Reihen viele Quartalszahlen, die von den Anlegern eingeordnet werden müssen. Thyssenkrupp, K+S und Ceconomy haben heute ebenfalls einen schweren Stand. Für die Anleger scheinen heute Gewinnmitnahmen klar im Vordergrund zu stehen.

